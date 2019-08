Yakuza 7 | il producer ringrazia e risponde alle critiche negative dopo l' annuncio del

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 30 agosto 2019) Nella giornata di ieri SEGA ha fatto l'incredibiledell'arrivo di7, tuttavia molti fan hanno storto il naso in quanto il prossimo gioco sembra avere meccaniche a turni in stile JRPG.Alcuni di questi ritengono che il cambiamento di direzione per la serie sia una cattiva idea e che potrebbe finire per diventare un gioco noioso che rovina l'identità della serie. Tuttavia, il produttore della serie, Daisuke Sato, ha scelto Twitter per assicurare ai fan che non sarà così.Sato ha inizialmenteto i fan per i loro commenti, quindi ha proseguito dicendo che si era preparato a ricevere. Tuttavia ha assicurato i giocatori, confidando che andrà tutto per il meglio e che gli sviluppatori stanno facendo tutto il possibile per far sì che i fan non saranno delusi.Leggi altro...

