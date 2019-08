Xiaomi sta già testando MIUI 10 con Android 10 su Mi 9T Pro

Xiaomi lancia un robot da cucina smart che costa appena 126 euro : Solista Solo smart Cooker è una cucina intelligente compatta finanziata da Xiaomi che combina tre funzioni in una: pentola, cucina a gas e cappa aspirante. Il gadget culinario viene fornito con una potenza massima di 1600 W e impiega un preciso sistema di controllo della temperatura che la mantiene fino al punto in cui sta per essere generato il fumo, in modo da assicurare che non si formi fuliggine in cucina e sollevare il "cuoco" dal ...

Xiaomi Mi 9T Pro brilla in questa nuova colorazione bianca - che arriverà in Europa : nuova colorazione in arrivo per Xiaomi Mi 9T Pro, pronto a tingersi di bianco secondo Roland Quandt. Ecco varie immagini che ce lo mostrano per bene in tutta la sua bellezza ed eleganza. L'articolo Xiaomi Mi 9T Pro brilla in questa nuova colorazione bianca, che arriverà in Europa proviene da TuttoAndroid.

Costano appena 25 euro le nuove scarpe Xiaomi MIJIA Sport Shoes 3 : Xiaomi ha presentato oggi la terza generazione delle scarpe da ginnastica targate MIJIA, le cui suole sono state realizzate con una particolare tecnica. L'articolo Costano appena 25 euro le nuove scarpe Xiaomi MIJIA Sport Shoes 3 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi MIJIA LCD Digital ha un anno di autonomia e costa appena 6 euro : Xiaomi ha lanciato una campagna di crowdfunding per MIJIA LCD Digital, una tavoletta grafica che costa pochissimo e promette un'autonomia di un anno. L'articolo Xiaomi MIJIA LCD Digital ha un anno di autonomia e costa appena 6 euro proviene da TuttoAndroid.

Attenzione alle false Xiaomi Mi Band 4 vendute su Amazon : ecco come acquistare quella originale : Fate Attenzione a dove acquistate Xiaomi Mi Band 4: alcuni rivenditori stanno facendo i "furbi" su Amazon e stanno truffando i clienti con dei cloni. ecco come distinguerli dal prodotto originale. L'articolo Attenzione alle false Xiaomi Mi Band 4 vendute su Amazon: ecco come acquistare quella originale proviene da TuttoAndroid.

Cercate uno spazzolino smart? Ecco il nuovo di Xiaomi - che costa appena 25 euro : Xiaomi lancia il nuovo spazzolino da denti elettrico Mijia T500: andiamo a scoprire tutte le caratteristiche e il prezzo di vendita per la Cina, dove è disponibile da oggi. L'articolo Cercate uno spazzolino smart? Ecco il nuovo di Xiaomi, che costa appena 25 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi conferma che MIUI 11 sta per arrivare - con tante novità : Il Product Director ed Experience Chief di Xiaomi per l'interfaccia MIUI ha lasciato intendere che il lancio della prossima versione dell'interfaccia utente Android personalizzata non è lontano. La società ha affermato che MIUI 11 si posiziona come un "nuovo sistema operativo unico" e oltre alle nuove funzionalità, affronterà anche la questione relativa agli annunci pubblicitari. L'articolo Xiaomi conferma che MIUI 11 sta per arrivare, con ...

E sì - ora c’è anche una cuccia smart per cani e gatti di Xiaomi : costa circa 50 euro : Moestar Spaceship smart Pet Nest di Xiaomi è un piccolo rifugio per cani e gatti dotato di funzionalità intelligenti, come la regolazione della temperatura e il monitoraggio del sonno. Ecco caratteristiche e prezzo. L'articolo E sì, ora c’è anche una cuccia smart per cani e gatti di Xiaomi: costa circa 50 euro proviene da TuttoAndroid.

Questo nuovo zainetto Mi Classic Backpack 2 di Xiaomi costa meno di 13 euro : Xiaomi ha lanciato oggi in Cina il nuovo zainetto Mi Classic Backpack 2 che presenta numerosi miglioramenti rispetto al precedente modello. Lo zainetto ora viene fornito con doppio scomparto e quattro livelli di resistenza agli spruzzi d'acqua e sfoggia un nuovo design aerodinamico dall'aspetto casual e confortevole che lo rende utilizzabile per lavoro e brevi viaggi. L'articolo Questo nuovo zainetto Mi Classic Backpack 2 di Xiaomi costa meno ...

Il top di gamma più economico che c’è : Xiaomi Mi 9T Pro sta arrivando in Europa : Sarete in tanti ad attendere l'arrivo in Europa dello Xiaomi Mi 9T Pro (che corrisponde alla versione internazionale dell'apprezzato Redmi K20 Pro, di cui è arrivata finora qui da noi solo la variante più povera), un dispositivo di cui Roland Quandt è tornato a parlare, riferendo di un suo approdo imminente nel Vecchio Continente. Il terminale dovrebbe debuttare già da questa settimana, od al più dalla successiva. Il primo modello a rendersi ...

E se alla fine ci fosse uno Xiaomi Mi A3 Pro? Questa certificazione fa ben sperare : Xiaomi M1904F3BG (una variante di Mi CC9) è stato certificato in Russia, potrebbe essere lanciato a breve come Mi A3 Pro. L'articolo E se alla fine ci fosse uno Xiaomi Mi A3 Pro? Questa certificazione fa ben sperare proviene da TuttoAndroid.

Questa stampante tascabile smart di Xiaomi costa 38 euro e si collega allo smartphone : Xiaomi ha lanciato sulla piattaforma Youpin la stampante portatile tascabile Youdao Memobird G4. Il nuovo dispositivo di terze parti è sostanzialmente una stampante termica che può essere accoppiata a uno smartphone tramite Bluetooth. La stampante tascabile viene fornita con un'app che deve essere installata su uno smartphone e dispone di un modello di stampa avanzata incorporato che semplifica la stampa istantanea in bianco e nero. L'articolo ...