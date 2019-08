WARRIORS OROCHI 4 ULTIMATE | Nuovi personaggi | Storyline e Finale

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 30 agosto 2019) Oggi, KOEI TECMO Europe e Omega Force sono fieri di annunciare, l’emozionante nuovo capitolo della popolare serie di giochi hack-and-slash 1 vs. 1,000 per PlayStation®4, Nintendo Switch™, Xbox One (inclusa Xbox One X) e in digitale per Windows PC tramite Steam®.:Svelati icontenuti Il nuovo gioco sarà disponibile a febbraio 2020 sia come titolo standalone per coloro che non hanno ancora giocato4, sia tramite uno speciale Upgrade pack per chi ha già acquistato il gioco precedente. L’ultimo capitolo della dinamica serie crossover di KOEI TECMO presentadi DYNASTY, SAMURAIe gli dei della storia antica, tutti uniti in una lotta a tutto campo contro sciami di nemici mentre cercano di capire il motivo per cui si sono riuniti per combattere ...

