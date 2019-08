WallPix offre una raccolta di sfondi HD e 4K per la gamma Samsung Galaxy Note 10 e non

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 30 agosto 2019)è un'applicazione che permette di personalizzare i dispositivi mobili con una vasta collezione diin qualità HD e 4K, inclusi wallpaper ideati per i display perforati dei10. L'applicazione fornisce aggiornamenti giornalieri e notifica per ogni sfondo del giorno e/o per l'aggiunta di nuove collezioni. L'articolounadiHD e 4K per la10 e non solo proviene da TuttoAndroid.