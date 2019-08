Vuelta di Spagna – La maglia rossa torna sulle spalle di Lopez | la nuova classifica

Vuelta di Spagna – Valverde torna a ruggire - ‘Don Alejandro’ domina la 7ª tappa : Lopez si riprende la maglia rossa : Il capitano della Movistar si prende la dodicesima vittoria in carriera alla Vuelta, precedendo sul traguardo Roglic e Miguel Angel Lopez Splendido Alejandro Valverde nella settima tappa della Vuelta di Spagna, il campione del mondo in carica si prende una vittoria pazzesca, al termine di un’ultima salita davvero impegnativa. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Lo spagnolo della Movistar tiene a bada Roglic e Miguel Angel Lopez, con ...

Vuelta di Spagna – Brutto colpo per la Bora-hansgrohe - Davide Formolo costretto al ritiro [FOTO] : Il corridore italiano non prenderà parte alla settima tappa di oggi per via delle conseguenze della maxi-caduta che lo ha visto coinvolto nella giornata di ieri Finisce la Vuelta di Spagna 2019 per Davide Formolo, la Bora-hansgrohe ha annunciato questa mattina che il corridore italiano non prenderà parte alla settima tappa, in programma oggi da Onda a Mas de la Costa. Niente da fare per il campione italiano, coinvolto ieri in una ...

Vuelta di Spagna – Luis Angel Matè in bici a pochi giorni dal terribile incidente in Polonia - i 50 punti di sutura non spaventano lo spagnolo : Luis Angel Matè in bici a pochi giorni dal terribile schianto al Giro di Polonia: le motivazioni che hanno spinto lo spagnolo della Cofidis alla Vuelta di Spagna nonostante i 50 punti di sutura in testa E’ in corso la Vuelta di Spagna 2019, ultimo grande giro della stagione. Tanti i ciclisti che corrodo e si sfidano per le strade spagnole, molti dei quali hanno importanti storie alle spalle da raccontare. Se Aru arriva da ...

Vuelta di Spagna – Le parole di Aru non promettono nulla di buono : “fatico a stare seduto sulla sella” : Le conseguenze della caduta avvenuta nella prima tappa continuano a condizionare Aru, sempre più attanagliato dai dolori Le condizioni di Fabio Aru peggiorano di giorno in giorno, causandogli lancinanti dolori nel corso delle tappe che continua ad affrontare alla Vuelta di Spagna. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse La caduta avvenuta nella cronosquadre gli ha causato conseguenze peggiori del previsto, obbligandolo a convivere con ...

Vuelta di Spagna – Da Onda a Mas de la Costa : percorso - altimetria e favoriti della 7ª Tappa [FOTO] : La Vuelta di Spagna entra nel vivo con i 183.2 km che uniscono Onda a Mas de la Costa: percorso altimetria e favoriti della 7ª Tappa della corsa iberica Il weekend si avvicina e la Vuelta di Spagna 2019 entra nel vivo. Frazione decisamente intrigante e impegnativa quella odierna che vedrà lo start iniziale da Onda e la sua conclusione a Mas de la Costa, dopo 183.2 km di tracciato adatto agli scalatori: una Tappa da concludere senza ...

Vuelta di Spagna – Teuns è la nuova maglia rossa : ecco come cambia la classifica generale : cambia la classifica generale della Vuelta di Spagna: scalzato Angel Lopez, Teuns è la nuova maglia rossa E’ andata in scena oggi la sesta tappa della Vuelta di Spagna 2019: Herrada ha trionfato sul traguardo di Ares del Maestrat, conquistando la sua prima vittoria in un grande Giro. Grande festa anche in casa Bahrain Merida, che celebra la maglia rossa di Teuns, nuovo leader della classifica generale. Miguel Angel Lopez perde dunque ...

Vuelta di Spagna – Prima vittoria in un Grande Giro per Herrada : Teuns nuova maglia rossa : Herrada conquista la sesta tappa della Vuelta di Spagna: Prima vittoria in un Grande Giro per lo spagnolo della Cofidis Continua lo spettacolo della Vuelta di Spagna: i corridori hanno affrontato oggi la sesta tappa, pedalando per 198.9 chilometri da Mora De Rubielos ad Ares Del Maestrat . E’ Herrada il vincitore della tappa: dopo una splendida fuga lo spagnolo della Cofidis è stato il primo a tagliare il traguardo di Ares, ...

Vuelta di Spagna – Frazione movimentata da Mora de Rubielos ad Ares del Maestrat : percorso - altimetria e favoriti della 6ª tappa : Altro arrivo in salita per i corridori dopo quello di ieri, che potrebbe permettere una fuga da lontano oppure la vittoria di un big Continuano le emozioni nell’edizione 2019 della Vuelta di Spagna, che oggi regala una sesta tappa alquanto movimentata considerando il percorso che i corridori dovranno affrontare. AFP/LaPresse Dopo l’arrivo in salita di ieri, eccone subito un altro per non dare respiro ai protagonisti, che si ...

Vuelta di Spagna – Fabio Aru non si nasconde : “oggi brutte sensazioni - nel finale ero senza forza” : Fabio Aru non nasconde le difficoltà avute al termine della 5ª Tappa della Vuelta di Spagna: il ciclista sardo ha chiuso a 2 minuti dalla maglia rossa “Rispetto a domenica oggi ho avuto brutte sensazioni, mi sono sentito senza forza nel finale e con dolori a gamba e ginocchio“. Questo il commento di Fabio Aru al termine della 5ª tappa della Vuelta a Espana 2019, svoltasi quest’oggi con partenza da L’Eliana e arrivo ...

Vuelta di Spagna – Miguel Angel Lopez nuovo leader - la classifica generale dopo la 5ª tappa : Lo spagnolo si riprende la Maglia Rossa grazie al quarto posto ottenuto nella quinta tappa, dietro di lui Roglic e Quintana Il nuovo leader della Vuelta di Spagna 2019 è Miguel Angel Lopez, grazie al quarto posto ottenuto al termine della quinta tappa. Il colombiano dell’Astana guarda adesso tutti dall’alto, precedendo di quattordici secondi Roglic e di ventitré Quintana, che completano a loro volta la top-three. Quarto posto ...

Vuelta di Spagna – Doppietta per la Burgos - la 5ª tappa se la prende Angel Madrazo : Lopez torna in ‘Maglia Rossa’ : Il corridore della Burgos-BH vince la quinta frazione della Vuelta di Spagna, tagliando in solitaria il traguardo dell’Observatorio Astrofisico de Javalambre Angel Madrazo vince la quinta tappa della Vuelta di Spagna, prendendosi il primo tappone della corsa spagnola. Il corridore della Burgos-BH, già maglia a pois, taglia in solitaria il traguardo dell’Observatorio Astrofisico de Javalambre, battendo proprio negli ultimi metri ...

Vuelta di Spagna – L’Eliana-Observatorio Astrofisico de Javalambre : oggi il primo arrivo in salita! Percorso - altimetria e favoriti della 5ª tappa : Percorso, altimetria e favoriti della quinta tappa: oggi il primo arrivo in salita della Vuelta di Spagna La Vuelta di Spagna inizia a fare sul serio: i corridori affronteranno oggi il primo arrivo in salita della corsa iberica, nella quinta tappa che li porterà da L’Eliana all’Observatorio Astrofisico de Javalambre, dopo 170 km di pedalata. Un Percorso tosto, con tre Gpm, l’ultimo dei quali farà la differenza, con un ...

Vuelta di Spagna – Fabio Aru sorride : “il ginocchio va meglio - le botte passeranno con il passare dei giorni” : Giornata tutto sommato positiva per Fabio Aru, riuscito a concludere in tranquillità la quarta tappa della Vuelta Migliora di giorno in giorno la condizione di Fabio Aru, reduce dalla caduta della prima tappa in cui il sardo ha riportato alcune escoriazioni. Con il passare delle tappe però tutto sembra andare per il verso giusto, situazione che regala sorrisi e soddisfazione al corridore dell’UAE Team Emirates. Queste le sue parole ...