Vuelta di Spagna – Da Onda a Mas de la Costa | percorso | altimetria e favoriti della 7ª

Vuelta di Spagna – Teuns è la nuova maglia rossa : ecco come cambia la classifica generale : cambia la classifica generale della Vuelta di Spagna: scalzato Angel Lopez, Teuns è la nuova maglia rossa E’ andata in scena oggi la sesta tappa della Vuelta di Spagna 2019: Herrada ha trionfato sul traguardo di Ares del Maestrat, conquistando la sua prima vittoria in un grande Giro. Grande festa anche in casa Bahrain Merida, che celebra la maglia rossa di Teuns, nuovo leader della classifica generale. Miguel Angel Lopez perde dunque ...

Vuelta di Spagna – Prima vittoria in un Grande Giro per Herrada : Teuns nuova maglia rossa : Herrada conquista la sesta tappa della Vuelta di Spagna: Prima vittoria in un Grande Giro per lo spagnolo della Cofidis Continua lo spettacolo della Vuelta di Spagna: i corridori hanno affrontato oggi la sesta tappa, pedalando per 198.9 chilometri da Mora De Rubielos ad Ares Del Maestrat . E’ Herrada il vincitore della tappa: dopo una splendida fuga lo spagnolo della Cofidis è stato il primo a tagliare il traguardo di Ares, ...

Vuelta di Spagna – Frazione movimentata da Mora de Rubielos ad Ares del Maestrat : percorso - altimetria e favoriti della 6ª tappa : Altro arrivo in salita per i corridori dopo quello di ieri, che potrebbe permettere una fuga da lontano oppure la vittoria di un big Continuano le emozioni nell’edizione 2019 della Vuelta di Spagna, che oggi regala una sesta tappa alquanto movimentata considerando il percorso che i corridori dovranno affrontare. AFP/LaPresse Dopo l’arrivo in salita di ieri, eccone subito un altro per non dare respiro ai protagonisti, che si ...

Vuelta di Spagna – Fabio Aru non si nasconde : “oggi brutte sensazioni - nel finale ero senza forza” : Fabio Aru non nasconde le difficoltà avute al termine della 5ª Tappa della Vuelta di Spagna: il ciclista sardo ha chiuso a 2 minuti dalla maglia rossa “Rispetto a domenica oggi ho avuto brutte sensazioni, mi sono sentito senza forza nel finale e con dolori a gamba e ginocchio“. Questo il commento di Fabio Aru al termine della 5ª tappa della Vuelta a Espana 2019, svoltasi quest’oggi con partenza da L’Eliana e arrivo ...

Vuelta di Spagna – Miguel Angel Lopez nuovo leader - la classifica generale dopo la 5ª tappa : Lo spagnolo si riprende la Maglia Rossa grazie al quarto posto ottenuto nella quinta tappa, dietro di lui Roglic e Quintana Il nuovo leader della Vuelta di Spagna 2019 è Miguel Angel Lopez, grazie al quarto posto ottenuto al termine della quinta tappa. Il colombiano dell’Astana guarda adesso tutti dall’alto, precedendo di quattordici secondi Roglic e di ventitré Quintana, che completano a loro volta la top-three. Quarto posto ...

Vuelta di Spagna – Doppietta per la Burgos - la 5ª tappa se la prende Angel Madrazo : Lopez torna in ‘Maglia Rossa’ : Il corridore della Burgos-BH vince la quinta frazione della Vuelta di Spagna, tagliando in solitaria il traguardo dell’Observatorio Astrofisico de Javalambre Angel Madrazo vince la quinta tappa della Vuelta di Spagna, prendendosi il primo tappone della corsa spagnola. Il corridore della Burgos-BH, già maglia a pois, taglia in solitaria il traguardo dell’Observatorio Astrofisico de Javalambre, battendo proprio negli ultimi metri ...

Vuelta di Spagna – L’Eliana-Observatorio Astrofisico de Javalambre : oggi il primo arrivo in salita! Percorso - altimetria e favoriti della 5ª tappa : Percorso, altimetria e favoriti della quinta tappa: oggi il primo arrivo in salita della Vuelta di Spagna La Vuelta di Spagna inizia a fare sul serio: i corridori affronteranno oggi il primo arrivo in salita della corsa iberica, nella quinta tappa che li porterà da L’Eliana all’Observatorio Astrofisico de Javalambre, dopo 170 km di pedalata. Un Percorso tosto, con tre Gpm, l’ultimo dei quali farà la differenza, con un ...

Vuelta di Spagna – Fabio Aru sorride : “il ginocchio va meglio - le botte passeranno con il passare dei giorni” : Giornata tutto sommato positiva per Fabio Aru, riuscito a concludere in tranquillità la quarta tappa della Vuelta Migliora di giorno in giorno la condizione di Fabio Aru, reduce dalla caduta della prima tappa in cui il sardo ha riportato alcune escoriazioni. Con il passare delle tappe però tutto sembra andare per il verso giusto, situazione che regala sorrisi e soddisfazione al corridore dell’UAE Team Emirates. Queste le sue parole ...

Vuelta di Spagna – Kruijswijk costretto al ritiro nel corso della 4ª tappa : “non aveva senso continuare” : Il corridore della Jumbo-Visma ha deciso di alzare bandiera bianca per i postumi della caduta che lo ha visto protagonista nella cronosquadre Steven Kruijswijk lascia la Vuelta di Spagna, il corridore della Jumbo-Visma ha deciso di alzare bandiera bianca nel corso della quarta tappa di oggi, vinta da Jakobsen. LaPresse/ Fabio Ferrari L’olandese si è ritirato per via dei postumi della caduta che lo ha visto protagonista durante la ...

Vuelta di Spagna – Che numero di Jakobsen! L’olandese fa sua la 4ª Tappa : Bennett beffato in volata : Fabio Jakobsen si prende la quarta Tappa della Vuelta di Spagna: il giovane olandese batte Sam Bennett sul traguardo di El Puig al termine di un bellissimo testa a testa Grande spettacolo nel finale della quarta Tappa della Vuelta di Spagna. Il percorso dei 175.5 km che si snodano da Cullera a El Puig non presentava grandi difficoltà altimetriche, Puerto del Oronet a parte, favorendo un finale a tutto gas con i velocisti pronti ad essere ...

Vuelta di Spagna – Poche le insidie nascoste da Cullera a El Puig : percorso - altimetria e favoriti della 4ª tappa : Partenza e arrivo della quarta tappa della Vuelta di Spagna sono posti a dieci metri dal livello del mare, dunque un percorso relativamente semplice per i corridori La quarta tappa della Vuelta di Spagna 2019 presenta un percorso non molto impegnativo per i corridori, un solo GPM piazzato lontano dal traguardo e, per il resto, tanta pianura fino al traguardo finale. LaPresse La Cullera-El Puig di 175.5 km non renderà difficile la vita al ...

Vuelta di Spagna – Sam Bennett di prepotenza ad Alicante : splendida vittoria di tappa per il corridore della Bora : A Sam Bennett la prima volata della Vuelta di Spagna 2019: l’irlandese della Bora trionfa ad Alicante Dopo il successo di ieri di Nairo Quintana, i ciclisti sono tornati in sella alle loro bici per la terza tappa della Vuelta di Spagna. I corridori hanno affrontato 188km da Ibi Ciudad del Juguete ad Alicante, nella prima frazione dedicata ai velocisti. Al termine di una volata da urlo è Sam Bennett ad alzare le braccia al cielo ...

Vuelta di Spagna – Da Ibi Ciudad del Juguete ad Alicante : percorso - altimetria e favoriti della 3ª Tappa : Partenza da Ibi Ciudad del Juguete e arrivo ad Alicante: ecco percorso, altimetria e favoriti della 3ª Tappa della Vuelta di Spagna 2019 Dopo il successo di Nairo Quintana nella seconda Tappa, la prima in linea dopo la cronosquadre inaugurale, quest’oggi prenderà il via la terza Tappa della Vuelta di Spagna 2019. La frazione odierna avrà inizio a Ibi Ciudad del Juguete e si snoderà per 188 km fino al traguardo di Alicante. Il percorso non ...