Vuelta a España 2019 | è ormai una corsa a quattro per il successo finale Valverde

Vuelta a España 2019 - Alejandro Valverde sulle orme di Chris Horner. Sognando la vittoria all’alba dei 40 anni : Alejandro Valverde è un highlander e lo sta dimostrando anche in questa 74esima edizione della Vuelta a España. Il campione del mondo, sul Mas de la Costa, ha centrato il suo successo numero 12 tra le strade del grande giro spagnolo, mettendosi dietro corridori del calibro di Primoz Roglic, Miguel Angel Lopez e Nairo Quintana. In questo momento, in classifica generale, si trova a 16″ dalla maglia roja. La vittoria finale, dunque, memori ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru rientra nella top10. Il sardo punta a guadagnare posizioni nella terza settimana : Fabio Aru è entrato nella top10 della classifica generale al termine della settima tappa della Vuelta a España 2019. Il sardo, nonostante abbia dichiarato di soffrire ancora dei postumi per la caduta nella cronometro a squadre inaugurale, è riuscito a chiudere con un buon ottavo posto sull’Alto Mas de la Costa, tagliando il traguardo insieme al compagno di squadra Tadej Pogacar con un distacco di 51” da Alejandro Valverde. Il Cavaliere dei ...

Vuelta a España 2019 - Primoz Roglic è il vero favorito. Solido in salita - a cronometro può scavare un solco decisivo : Era partito con i favori dei pronostici per la Vuelta a España 2019, e al termine delle prime sette tappe ha confermato la sua ottima condizione fisica. Primoz Roglic non ha affatto smentito le parole di chi lo vedeva come uno dei principali uomini da battere, anzi, più si va avanti più lo sloveno della Jumbo-Visma ha davanti a sé una strada tutta a suo favore e che potrebbe vederlo come l’uomo faro della corsa. Forte in salita, ...

Vuelta a España 2019 - segnali di ripresa per Fabio Aru. Il Cavaliere si difende e scala la classifica : Fabio Aru ha offerto segnali di ripresa durante la settima tappa della Vuelta di Spagna che proponeva nel finale il durissimo Mas de la Costa, ascesa terribile con gli ultimi 4 km costantemente in doppia cifra. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha risposto abbastanza positivamente, ha stretto i denti, ha cercato di difendersi con buon piglio, la sua pedalata è stata relativamente buona e infatti ha tagliato il traguardo in ottava posizione a ...

Vuelta Espana : Valverde conquista la settima tappa - bella prova di Aru : L’arrivo in salita di Mas de la Costa, traguardo della settima tappa della Vuelta Espana, ha dato una misura più chiara dei valori in campo tra i pretendenti al successo finale. Miguel Angel Lopez è tornato in possesso della maglia rossa, ma il colombiano non ha mostrato la superiorità evidenziata nella prima sfida in quota a Javalambre ed ha corso sempre sulla difensiva. La tappa è andata ad Alejandro Valverde, che nel finale ha battuto Primoz ...

Vuelta a España 2019 - Alejandro Valverde “Ringrazio Nairo e il resto della squadra. Siamo rimasti in quattro a giocarci la maglia roja” : La Movistar si è data da fare per tutta la tappa pur di tenere i fuggitivi a contatto e Alejandro Valverde, capitano designato dal team manager Unzue a scapito di Quintana, ha ripagato la fiducia che i suoi compagni e i suoi tecnici riponevano su di lui. Il campione del mondo, infatti, al termine di una volata con un arrembante Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ha colto il suo successo numero 12 sulle strade del grande giro di casa. Con DAZN segui la ...

Vuelta a España 2019 - risultato settima tappa : Alejandro Valverde si impone sull’Alto Mas de la Costa - Lopez torna nuovamente in rosso : sull’Alto Mas de la Costa si impone il campione del mondo Alejandro Valverde, che mette la propria firma nella settima tappa della Vuelta a España 2019. Sul tremendo strappo finale i big si sono dati battaglia con lo spagnolo della Movistar che ha sfruttato il suo spunto veloce per battere lo sloveno Primoz Roglic. In terza posizione arriva invece il colombiano Miguel Angel Lopez, che si riprende nuovamente la maglia rossa, seguito dal ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di domani Valls-Igualada : altimetria - programma - orari e tv : Un sabato abbastanza tranquillo per la lotta verso la conquista della maglia rossa da parte dei big presenti alla Vuelta a España 2019. Sono 166,9 i chilometri che porteranno il gruppo da Valls a Igualada in occasione dell’ottava tappa della corsa a tappe iberica. È una frazione di media montagna dal paesaggio spettacolare e dal tracciato mosso. Il punto chiave è senza ombra di dubbio l’ascesa del Puerto de Montserrat. Terminato ...

Ciclismo - Rigoberto Uran in terapia intensiva : polmone perforato dopo la caduta alla Vuelta a España : Rigoberto Uran è ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Barcellona. Al ciclista colombiano è stato infatti riscontrata una perforazione a un polmone, un problema molto serio anche se fortunatamente l’atleta non è in pericolo di vita. I medici, come riporta Mundo Ciclistico, stanno valutando il problema respiratorio e contemporaneamente stanno ancora prendendo in considerazione la possibilità di un intervento per ridurre ...

Vuelta a España 2019 - Davide Formolo si ritira : dolore al bacino dopo la caduta di ieri : Davide Formolo si è ritirato dalla Vuelta di Spagna, il Campione d’Italia non sarà presente al via della settima tappa in programma oggi (una frazione durissima con arrivo in salita a Mas de la Costa). ieri Roccia era rimasto coinvolto in una maxi-caduta (che ha portato al ritiro immediato di Uran e Roche), aveva stretto i denti ed era giunto al traguardo attardato di 12 minuti dai big. La serata e la nottata sono state molto difficili, ...

Fabio Aru - Vuelta a Espana 2019 : “Faccio enorme fatica - la mia situazione è peggiorata” : Fabio Aru prosegue nella sua Vuelta a Espana 2019 tra acciacchi e amaro in bocca. La inopinata caduta nel corso della crono-squadre d’apertura ha segnato in maniera indelebile il suo cammino nella corsa a tappe spagnola ma, stringendo i denti, il ciclista sardo sta comunque provando a lasciare il suo segno in gruppo. Nella tappa di ieri, per esempio, il portacolori del team UAE Emirates è stato in grado di chiudere la tappa assieme ai ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (30 agosto). Mas de la Costa attende i big : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della SETTIMA tappa della Vuelta DALLE ORE 12.00 (30 AGOSTO) Quella che andrà in scena quest’oggi sarà una frazione da vivere a pieno nei suoi cinque GPM e un finale da brividi. La settima tappa della Vuelta a España 2019 da Onda a Mas de la Costa misura 183,2 km. Ha un tracciato insidioso, diviso a metà. La prima parte è completamente pianeggiante, mentre la seconda è da far girare la testa con i suoi cinque ...

Vuelta a España 2019 : orario d’inizio della tappa di oggi e paesi attraversati (30 agosto). Guida tv e streaming : oggi (30 agosto) si correrà la settima tappa della Vuelta a España 2019, 183.2 Km da Onda all’Alto Mas de la Costa. Terzo arrivo in salita consecutivo pronto ad infuocare la corsa al successo della corsa a tappe iberica. Dopo 75 km pianeggianti, la strada comincerà a salire e il percorso presenterà in rapida successione tre salite, ovvero il Puerto del Marianet (3,6 km al 5,5%), il Puerto de Eslida (6 km al 4,5%) e il Puerto de Alcudia de ...