Volley | Qualificazioni Olimpiadi 2020 | il torneo europeo a Berlino | 5-10 gennaio Serbia

Beach Volley - World Tour 2019 Mosca. Brasile e Germania sugli scudi nelle qualificazioni. Menegatti/Orsi Toth : rivincita con Talita/Taiana Lima : Tre coppie tedesche e due brasiliane superano lo scoglio delle qualificazioni nel torneo 4 stelle di Mosca che vivrà domani la prima giornata del tabellone principale, dopo l’antipasto di oggi che di fatto ha mandato avanti tutte le coppie favorite della vigilia fornendo ben poche sorprese. In attesa della composizione del tabellone maschile, domattina alle 8 sarà la volta di Menegatti/Orsi Toth esordire contro le brasiliane Talita/Taiana ...

Beach Volley - World Tour 2019 Mosca. Tutti a caccia dei posti nel main draw : domani le qualificazioni senza azzurri : Scattano domani allo stadio Luzhniki che fino a domenica scorsa ha ospitato il Campionato Europeo le qualificazioni dell’ultimo 4 Stelle del World Tour 2019. Poche iscrizioni in campo maschile dove si giocherà praticamente solo il secondo turno con diverse di coppie di spessore a caccia dell’ingresso nel main draw (Guto/Saymon e Varenhorst/Van de Velde su Tutti), mentre in campo femminile parterre più affollato ma livello tutto ...

Calendario qualificazioni Olimpiadi Volley maschile : diretta tv e streaming : Calendario qualificazioni Olimpiadi volley maschile: diretta tv e streaming Proseguono le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 della nazionale di pallavolo maschile; gli azzurri di Gianlorenzo Blengini, dopo la netta affermazione contro il Camerun di ieri 9 agosto 2019 per 3 a 0 oggi sfideranno l’Australia e domani la Serbia; entrambe le sfide saranno trasmesse da Rai 2 – in streaming su RaiPlay – dalle 21 e ...

Beach Volley - King & Queen of the Beach 2019 Civitanova. Frasca e Carucci vincono le qualificazioni. Da oggi si gioca per il titolo! : Francesca Frasca ed Alessandro Carucci superano le qualificazioni, novità di quest’anno, e saranno protagonisti da oggi del tabellone principale della ventesima edizione del King&Queen Beach volley tour Offertevillaggi.com sulla Spiaggia delle Corone a Civitanova Marche, di fronte ad un folto pubblico che ha riempito la IPLEX Arena oggi, sabato, si inizia a giocare alle ore 9,00 con la prima gara del tabellone femminile in cui ...

Beach Volley - King e Queen of the Beach 2019 - Civitanova. Oggi le qualificazioni - da domani si incoronano re e regina della sabbia : Scatta ufficialmente questa mattina la XX edizione del King&Queen Beach volley tour Offertevillaggi.com sulla Spiaggia delle Corone a Civitanova Marche. Alla IPLEX Beach arena va in scena una novitàò gustosa per il torneo organizzato come da tradizione da Fulvio Taffoni e dal suo staff instancabile che quest’anno ha riportato per primo in Italia dopo sei anni di assenza, il Worlòd Tour con il torneo femminile di Alba ...

Volley - Qualificazioni olimpiche : il regolamento e come si approda a Tokyo 2020. Due sole occasioni a disposizione : Nel weekend del 9-11 agosto andranno in scena i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. Le migliori 24 Nazionali del ranking FIVB sono state suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno che si disputeranno in sei località differenti, ogni formazione affronterà le altre tre durante il fine settimana: le vincitrici dei sei raggruppamenti staccheranno il pass per la rassegna a cinque ...

Volley femminile - Qualificazioni Tokyo 2020 : come ci si qualifica alle Olimpiadi? Due possibilità per l’Italia : Nel weekend del 2-4 agosto andranno in scena i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. Le migliori 24 Nazionali del ranking FIVB sono state suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno che si disputeranno in sei località differenti, ogni formazione affronterà le altre tre durante il fine settimana: le vincitrici dei sei raggruppamenti staccheranno il pass per la rassegna a cinque ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : i convocati dell’Italia per l’ultimo collegiale - 16 azzurri verso le sfide di Bari : L’Italia si avvicina a grandi passi al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto. La nostra Nazionale di Volley maschile andrà a caccia del pass per il Sol Levante affrontando Camerun, Australia e Serbia: soltanto la vincitrice del girone potrà festeggiare il traguardo, tutto lascia presagire a una battaglia campale nello scontro diretto con gli slavi. Mancano ...

ItalVolley femminile - è il momento delle qualificazioni per Tokyo 2020 : gare su Rai 2 : Continua l'estate della pallavolo italiana. Dopo la Nations League e le Universiadi di Napoli 2019, è il momento delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Nella Nations League il giovanissimo gruppo italiano del CT Mazzanti si è disimpegnato qualificandosi alle Final Six grazie al 4° posto nel girone unico. Nella fase finale, contro Turchia e Cina, le azzurre sono state vittima sacrificale con zero punti conquistati in due gare. ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : le convocate dell’Italia per il torneo preolimpico - 14 azzurre a Catania : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena a Catania nel weekend del 2-4 agosto. Le azzurre affronteranno nell’ordine Kenya, Belgio e Olanda: soltanto la vincitrice del raggruppamento staccherà il pass per la rassegna a cinque cerchi, in caso di sconfitta le azzurre dovranno disputare il torneo europeo in ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : il calendario delle partite dell’Italia a Bari. Programma - orari e tv : L’Italia si avvicina a grandi passi al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena nel weekend del 9-11 agosto al PalaFlorio di Bari, la nostra Nazionale di Volley maschile inseguirà il pass per la rassegna a cinque cerchi in una fine settimana rovente per l’intero movimento. Gli azzurri sono obbligati a vincere il girone se vorranno staccare il biglietto per i Giochi: esordio soft contro il Camerun, poi ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : il calendario delle partite dell’Italia a Catania. Programma - orari e tv : L’Italia si avvicina a grandi passi al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena nel weekend del 2-4 agosto a Catania, la nostra Nazionale di Volley femminile inseguirà il pass per la rassegna a cinque cerchi in una fine settimana rovente per l’intero movimento. Le azzurre sono obbligate a vincere il girone se vorranno staccare il biglietto per i Giochi: esordio soft contro il Kenya, poi partita ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : tutte le partite dell’Italia in diretta tv su Rai Due - prima serata per le azzurre a Catania : Manca poco più di una settimana al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile, le azzurre scenderanno in campo a Catania nel weekend del 2-4 agosto per affrontare nell’ordine Kenya, Belgio e Olanda. Soltanto la squadra vincitrice del girone siciliano staccherà il pass per la rassegna a cinque cerchi, la nostra Nazionale è chiamata a un’impresa di fronte al proprio pubblico: si ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2019 Cirò Marina. Frasca/Barboni : dalle qualificazioni al successo con Toti/Allegretti : Non mancano, come sempre, le sorprese nella prima giornata di gare del tabellone principale della quarta tappa del Campionato Italiano, iniziata ieri con le qualificazioni (quelle sì, senza sorprese) e che proseguirà oggi con i primi turni eliminatori del tabellone principale, nella location di Cirò Marina in Calabria . In campo femminile spicca la sconfitta piuttosto netta delle due trionfatrici delle prime due tappe del Campionato Italiano ...