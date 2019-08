Volley femminile | Europei 2019 | come sta Lucia Bosetti? Una pedina fondamentale per la

Volley femminile - Europei 2019 : l’Italia preoccupa. Stanchezza per un’estate infinita - lacune in ricezione e tabellone durissimo : La sconfitta subita ieri sera contro la Polonia ha lasciato qualche scoria in casa Italia, l’ultimo incontro della fase a gironi degli Europei 2019 di Volley femminile ha lasciato diverse preoccupazioni riguardo alla nostra Nazionale: il ko al tie-break contro la Polonia ha garantito sì il primo posto nel gruppo ma costringerà le azzurre a trasfersi a Bratislava per affrontare la Slovacchia negli ottavi di finale per poi ritornare a Lodz ...

Volley femminile - Europei 2019 : quali partite degli ottavi vedere in tv? Calendario - orari e palinsesto di DAZN : DAZN ha svelato il proprio palinsesto per gli ottavi di finale degli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno interamente nella giornata di domenica 1° settembre. La piattaforma manderà in diretta streaming ben quattro incontri per poi assicurare una copertura totale della rassegna continentale a partire dai quarti di finale. Si incomincerà dunque alle ore 15.30 con l’avvincente Russia-Belgio, uno degli ottavi più incerti: ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Slovacchia - quando si gioca e a che ora. Data - tv - streaming e programma : Domenica 1° settembre si giocherà Italia-Slovacchia, ottavo di finale degli Europei 2019 di Volley femminile. La partita andrà in scena a Bratislava, fischio d’inizio previsto alle ore 18.00 per il primo turno della fase a eliminazione diretta della rassegna continentale: la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e sembra essere già lanciata verso i quarti di finale ma le ragazze del CT Davide Mazzanti dovranno stare ...

Volley femminile - Europei 2019 : numeri - statistiche e classifiche dopo la prima fase. Paola Egonu terza miglior realizzatrice : Si è conclusa la prima fase degli Europei 2019 di Volley femminile in programma tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia. dopo una partenza praticamente impeccabile, con quattro vittorie consecutive per 3-0, la Nazionale italiana ha terminato il girone eliminatorio con una sconfitta ad opera della Polonia ed affronterà negli ottavi di finale la Slovacchia di Marco Fenoglio, in una sfida insidiosa che vede comunque le azzurre nettamente ...

Volley femminile - Europei 2019 : il tabellone dell’Italia e le possibili avversarie delle azzurre verso la finale. Russia e Serbia sulla strada? : L’Italia ora deve volare da Lodz a Bratislava, deve viaggiare per quasi 600 km dalla Polonia alla Slovacchia dove domenica 1° settembre giocherà gli ottavi di finale degli Europei 2019 di Volley femminile. Il trasferimento si è reso necessario nonostante il primo posto nel girone, il ko di ieri contro le biancorosse ha costretto le azzurre a lasciare l’Atlas Arena come proprio palazzetto di riferimento salvo ritornarci per i quarti ...

Volley femminile - calendario e tabellone Europei 2019 : date e orari giorno per giorno. Programma - tv e streaming : Gli Europei 2019 di Volley femminile entrano nella fase calda, si è delineato il tabellone della fase a eliminazione che incomincerà con gli ottavi di finale che andranno in scena domenica 1° settembre. Le migliori 16 squadre del Vecchio Continente ora sono pronte a darsi battaglia in partite da dentro o fuori nella corsa verso l’atto conclusivo del torneo, si giocherà ogni tre giorni fino alla Final Tour con in mezzo alcuni lunghi ...

Volley femminile - Europei 2019 – Davide Mazzanti : “Dobbiamo prendere le cose positive di questa sconfitta contro la Polonia” : Arriva la prima sconfitta agli Europei di Volley femminile a Lotz (Polonia) per la Nazionale italiana allenata da Davide Mazzanti. Le azzurre sono state piegate 3-2 dalle padrone di casa (14-25, 25-19, 25-13, 21-25, 12-15), perdendo il primo incontro del torneo. Per via di questo risultato, la selezione del Bel Paese dovrà spostarsi a Bratislava, dove domenica 1° settembre affronterà la Slovacchia negli ottavi di finale. Un ko frutto di una ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Polonia 2-3 - le pagelle delle azzurre. Egonu e compagne si spengono nel momento clou : L’Italia è stata sconfitta dalla Polonia agli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre sono state battute al tie-break e sono incappate nel primo ko del torneo anche se sono riuscite a chiudere ugualmente il girone al primo posto. Di seguito le pagelle delle ragazze di Davide Mazzanti. pagelle Italia-Polonia 2-3: PAOLA Egonu: 5,5. Segna sì 25 punti col 60% in attacco ma oggi i numeri non bastano perché la nostra stella si spegne nei ...

Europei Volley femminile - la Polonia batte l’Italia 3-2 : prima sconfitta per le azzurre. Domenica gli ottavi contro la Slovacchia : Le “ragazze terribili” della pallavolo femminile cercavano l’impresa contro le padrone di casa, ma non ce l’hanno fatta. Con una vittoria al tie-break la nazionale polacca ha infatti battuto le italiane. Le azzurre si aggiudicano comunque il primo posto nel pool B degli Europei di volley 2019 in corso a Lodz, subendo però la prima sconfitta dall’inizio del torneo. A causa del successo polacco le azzurre dovranno ...

Volley femminile - Europei 2019 : risultati e classifiche 29 agosto. Serbia e Polonia si aggiudicano gli scontri diretti con Turchia e Italia : Si è conclusa la prima fase degli Europei 2019 di Volley femminile, andata in scena nei giorni scorsi tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia. Le classifiche dei quattro raggruppamenti della competizione continentale hanno assunto la loro fisionomia definitiva permettendo di stilare il tabellone degli ottavi di finale e di conoscere il nome delle formazioni eliminate dal torneo. La giornata ha quindi espresso gli ultimi verdetti in ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Polonia 2-3 - prima sconfitta per le azzurre. Sfida con la Slovacchia negli ottavi di finale : Si conclude amaramente lo scontro diretto tra Italia e Polonia per la prima posizione nel gruppo B della prima fase degli Europei 2019 di Volley femminile. Al termine di una Sfida con troppi alti e bassi, le ragazze di Davide Mazzanti hanno rimediato la prima sconfitta della competizione con il risultato di 3-2 (25-14; 19-25; 13-25; 25-21; 15-12) in favore delle padrone di casa. Dopo un primo parziale da dimenticare, la formazione allenata da ...

Volley femminile - Europei 2019 : tabellone e accoppiamenti dagli ottavi alla finale. Date - programma - orari e tv : Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta degli Europei 2019 di Volley femminile. Le migliori 16 squadre della fase a gironi si sono qualificate agli ottavi di finale che si disputeranno domenica 1° settembre tra Ankara (Turchia), Budapest (Ungheria), Lodz (Polonia) e Bratislava (Slovacchia). L’Italia ha vinto il girone B e si è così garantita la sfida contro la Slovacchia, un avversario abbondantemente alla portata ...

LIVE Italia-Polonia 2-3 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : azzurre sconfitte - ma prime nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-15 Smarzek la chiude. Italia-Polonia 2-3. Arriva la prima sconfitta per l’Italia in questo Europeo. 12-14 Mani fuori di Sylla. Ora l’Italia deve inventarsi qualcosa. 11-14 Punto confermato, time-out della disperazione chiamato da Mazzanti. 11-14 Alagierska a segno, richiesta di moviola per un’invasione che non sembra esserci. 11-13 Egonu accorcia le distanze, ma il tempo ...

LIVE Italia-Polonia 2-2 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : si va al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19 L’Italia, dopo aver vinto i due set che le hanno consegnato il primato matematico del girone, ha abbassato la tensione nel quarto parziale, consentendo alle polacche di tornare a crederci. 21-25 Ace della Polonia. 2-2, si va al tie-break. 21-24 Mani fuori di Smarzek. 21-23 Malinov e De Gennaro si scontrano in difesa, la palleggiatrice resta a terra dolorante, poi contrattacco di ...