Volley femminile | calendario e tabellone Europei 2019 | date e orari giorno per giorno

Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) Glidientrano nella fase calda, si è delineato ildella fase a eliminazione che incomincerà con gli ottavi di finale che andranno in scena domenica 1° settembre. Le migliori 16 squadre del Vecchio Continente ora sono pronte a darsi battaglia in partite da dentro o fuori nella corsa verso l’atto conclusivo del torneo, si giocherà ogni tre giorni fino alla Final Tour con in mezzo alcuni lunghi trasferimenti da una Stato all’altro: ottavi il 1° settembre, quarti il 4 settembre, poi semifinali il 7 settembre ad Ankara e ilsuccessivo le finali sempre nella capitale della Turchia. Con DAZN segui glidiIN STREAMING, LIVE E ON DEMAND L’Italia tornerà in campo a Bratislava per affrontare la Slovacchia padrona di casa, sulla carta un match agevole per le azzurre che non dovrebbero avere particolari ...

Raiofficialnews : '24 Nazionali in campo. Noi ci siamo!' Campionato europeo di pallavolo femminile 2019: dal #23agosto TUTTE le parti… - zazoomnews : LIVE Italia-Polonia 2-3 volley femminile Europei 2019 in DIRETTA: azzurre sconfitte ma prime nel girone - #Italia-… - zazoomnews : LIVE Italia-Polonia 2-1 volley femminile Europei 2019 in DIRETTA: 10-9 quarto set equilibrato - #Italia-Polonia… -