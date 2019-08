VISTO DAL PD Bazoli | giustizia | lavoro e Nord | ecco gli intoppi con M5s

Ex Juve - Tacconi : “In questo campionato vogliono favorire il Napoli - si é VISTO già dalla prima gara” : L’ex bianconero Stefano Tacconi è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera: “L’esordio della Juventus? Sembrava che ci fosse Allegri in panchina, é la stessa squadra escluso Higuain. Ho visto male De Sciglio e Rabiot. Ho visto una Juve che a differenza di Allegri quando ha fatto gol non si è difesa ma ha continuato ad attaccare. Quando segni l’1-0 secondo me devi ammazzare gli avversari, devi trovare il 2-0 che avevamo anche fatto. ...

Tommaso Nannicini - l'inciucio con il M5s VISTO DAL Pd : "L'economia? Da ridere - faremo capocciate". Spudorato : "Ci sarà da ridere, faremo a testate". Scherza, Tommaso Nannicini, ma all'Economia il governo di Pd e M5s potrebbe far piangere gli italiani, altro che ridere. Intervistato dal Messaggero, l'ex sottosegretario del governo di Matteo Renzi dato come papabile ministro o vice in via XX Settembre ammette

“Avete mai VISTO un lupo libero ululare?”. La scena (con la risposta del branco) catturate dalla fototrappola : il video diffuso sui social : “Avete mai visto un lupo, libero in natura, ululare?”. Una delle fototrappole del Parco nazionale Foreste Casentinesi, sull’Appennino tosco emiliano, ha catturato il momento in cui un lupo si ferma a ululare ottenendo la risposta del branco. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook del parco: “Un incredibile e fantastico momento”. Le fototrappole, fa sapere l’ente, sono state posizione per il progetto ...

Avete mai VISTO Giacomo e Gabriele? Sono i due (bellissimi) figli che Ezio Greggio dall’ex : eccoli : In questo giorni lo abbiamo visto mentre coccolava, tra selfie e baci appassionati, la sua Romina Pierdomenico. Ezio Greggio è stato beccato come un vero piccioncino. Lei ha 26 anni ma, nonostante la grande differenza d’età tra i due, Sono davvero molto affiatati, da più di un anno. Ezio Greggio l’ha conosciuta al Montecarlo Film Festival, dove lei era una delle ragazze delle vallette delle premiazioni.\\ È stato un vero e proprio colpo di ...

L’incendio di Gran Canaria VISTO dallo Spazio [FOTO] : Nei giorni scorsi l’isola di Gran Canaria è stata devastata da un vasto incendio, che ha incenerito un’area di circa 10mila ettari e costretto 9mila persone a lasciare le proprie case: a corredo dell’articolo, in alto, la foto catturata dallo Spazio dal satellite Sentinel 2 del programma europeo Copernicus, gestito da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. Ritratte lingue di fuoco che attraversano il verde, lasciando ...

Crisi di Governo - Salvini VISTO dalla stampa estera. I media tedeschi : “Il bagnino”. “Lui primo ministro? Fa venire la pelle d’oca” : Per il settimanale Der Spiegel è “Der Bademeister”, il bagnino che “ha aperto la campagna elettorale con un tour sulle spiagge“. Ancora più duro l’editoriale apparso sul sito del telegiornale del primo canale pubblico Ard: “Lui primo ministro italiano: un pensiero che fa venire la pelle d’oca” si legge nell’articolo dal titolo: “Il più pericoloso populista d’Europa”. Così i media ...

Il ‘collasso’ dell’esecutivo VISTO dalla stampa estera : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – Attenzione all’evoluzione della situazione politica non soltanto nel nostro Paese. In queste ore la stampa estera guarda alla con estremo interesse, con l’obiettivo di comprendere come si modificheranno gli equilibri interni al nostro Paese e gli eventuali riflessi in Europa e nel mondo quando si sarà conclusa. dalla Francia ‘Le Monde’ la chiama “crisi a sorpresa”, ...

Germania - export cala dell’8% : è la flessione più forte dal 2016. Surplus commerciale cala più del preVISTO : Un calo così marcato non si vedeva da luglio 2016: a giugno l’export tedesco ha segnato la flessione più forte da tre anni su base annua con un -8%. Su base mensile, si è registrato un -0,1%. Dati che confermano il peggioramento del settore manifatturiero per l’impatto delle tensioni commerciali. Le importazioni sono diminuite del 4,4% annuo, mentre su base mensile si è avuto un +0,5%. E anche la bilancia commerciale della Germania ...

Mattarella firma il dl sicurezza bis - ma con perplessità sulle maxi multe : "Soccorso in mare preVISTO DAL diritto internazionale" : I punti critici rilevati dal Colle sono le maxi-sanzioni pecuniarie nel caso di violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali e le nuove norme relative all'oltraggio a pubblico ufficiale

Luna : è 100 milioni di anni più antica del preVISTO - nata dalla Terra 4 - 51 miliardi di anni fa : E se la Luna si fosse formata molto prima di quanto pensassimo? Gli scienziati hanno analizzato i campioni Lunari raccolti in occasione del primo sbarco sulla Luna del 1969 e hanno scoperto che la formazione del nostro satellite è da datare prima del previsto, quindi non 150 milioni di anni dopo la formazione del sistema solare, ma 50 milioni di anni dopo.Continua a leggere

Luca Parmitano dalla ISS : "ho VISTO i deserti avanzare e i ghiacci squagliarsi" : Parole dure e molto chiare quelle di Luca Parmitano, astronauta tornato per la seconda volta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). "Dalle foto mie e dei miei colleghi negli ultimi...

Parmitano in diretta dall’ISS parla del riscaldamento globale : “Ho VISTO i cambiamenti dallo spazio” : Luca Parmitano ha parlato in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale da dove ha raccontato il dramma di aver visto, con i suoi stessi occhi in questi ultimi sei anni, gli effetti del riscaldamento globale sulla Terra: dai deserti che avanzano ai ghiacciai che si sciolgono. AstroLuca ha anche parlato delle prossime missioni sulla Luna.Continua a leggere

Luca Parmitano - dalla Iss l’allarme per il riscaldamento globale : “Ho VISTO deserti avanzare e ghiacciai sciogliersi” : “Lo spazio è il luogo ideale per lanciare l’allarme sugli effetti del riscaldamento globale sulla Terra“. L’astronauta Luca Parmitano lo spiega nel primo collegamento con i giornalisti dalla Stazione Spaziale Internazionale, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) nella sede del Museo Nazionale della Scienza e Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. “Negli ultimi sei anni ho visto deserti avanzare e ghiacci ...