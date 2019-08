Visita fiscale Inps | segnalazione dipendente in strada | si può fare?

Visita fiscale Inps : assenza giustificata e comunicata non punibile : Visita fiscale Inps: assenza giustificata e comunicata non punibile Una nuova sentenza della Cassazione chiarisce i termini dell’obbligo di reperibilità per la Visita fiscale Inps: solo se esistono delle motivazioni fondate ed esclusivamente nel caso in cui si fornisca comunicazione agli organi di controllo con adeguato anticipo si è dispensati. Visita fiscale Inps: anche il ritardo nella comunicazione va giustificato adeguatamente La ...

Visita fiscale Inps Ferragosto : medico può arrivare se l’azienda è chiusa? : Visita fiscale Inps Ferragosto: medico può arrivare se l’azienda è chiusa? La Visita fiscale Inps, è noto, può arrivare sempre, 7 giorni su 7, anche durante i giorni festivi, e quindi anche in occasione di Ferragosto. Un dipendente che si è messo in malattia la settimana di Ferragosto, può dunque ricevere al domicilio indicato la Visita del medico fiscale. Ma cosa succede nei casi in cui l’azienda chiuda “per ferie” proprio durante quella ...

Visita fiscale Inps e certificato medico fuori residenza - come averlo : Visita fiscale Inps e certificato medico fuori residenza, come averlo È agosto, tempo di vacanze, ma la malattia non va mai in ferie. E se ci si ammalasse durante le vacanze? come funzionerebbe il meccanismo della Visita fiscale Inps? E, soprattutto, come avere il certificato medico che consente di certificare lo stato di malattia e quindi sospendere temporaneamente il periodo di ferie, se si è fuori la propria residenza? Non resta che andare ...

Visita fiscale Inps : esonero per ansia e codice medico - ecco cosa scrivere : Visita fiscale Inps: esonero per ansia e codice medico, ecco cosa scrivere Secondo diverse sentenze della Corte di Cassazione, un lavoratore che soffre di ansia o depressione può essere esonerato dall’obbligo di reperibilità per la Visita fiscale. Visita fiscale Inps: in quali casi scatta l’esonero Quando scatta l’esonero dall’obbligo di reperibilità per la Visita fiscale se un lavoratore soffre di ansia o depressione? Per rispondere ...

Visita fiscale Inps dipendenti pubblici e privati - perché l’orario cambia : Visita fiscale Inps dipendenti pubblici e privati, perché l’orario cambia Gli orari in cui il medico fiscale può recarsi presso il domicilio del lavoratore in malattia cambiano tra settore privato e pubblico. Visita fiscale: differenza di 3 ore tra pubblico e privato Una netta differenza quella riguardante gli orari della Visita fiscale tra settore pubblico e settore privato. Infatti, secondo quanto disposto dalla legge, gli statali ...

Visita fiscale Inps e lavoratore in farmacia - assenza giustificata o no? : Visita fiscale Inps e lavoratore in farmacia, assenza giustificata o no? La Visita fiscale Inps è quell’istituto che funziona per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Ciascuno dei due lavoratori ha degli orari di reperibilità da rispettare. Ciò significa che durante certe fasce orarie, mattutine e pomeridiane, deve farsi trovare al proprio domicilio. Questo perché in quelle ore può passare il medico fiscale e se il ...

Visita fiscale e fasce di reperibilità : Visita fiscale e fasce di reperibilità. Non tutte le patologie possono essere esonerate e non sempre può bastare un certificato medico