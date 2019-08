Video Wolverhampton Torino | 2-1 | | highlights e gol Toro fuori dall' Europa league!

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 30 agosto 2019), risultato finale 2-1,:e gol della partita, valida per il ritorno dei play off diLeague. Granata out!

BelottiFans : Video – Wolverhampton-Torino 2-1, Espirito Santo: “Qui in casa abbiamo giocato molto bene” - zazoomblog : Diretta- Wolverhampton Torino risultato 2-1 video streaming tv: Dendoncker sorpassa - #Diretta- #Wolverhampton… -