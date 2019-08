Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA PARLIAMO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA PARLIAMO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA PARLIAMO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA PARLIAMO DELLA A1 Roma NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CEPRANO E FROSINONE VERSO Roma. CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA, TRAFFICO CONGESTIONATO, ANCHE QUI PER INCIDENTE, TRA BORGO QUINZIO E OSTERIA NUOVA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SULLA VIA DEL MARE È INVECE UN INCENDIO A PROVOCARE CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULL’APPIA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN USCITA DA Roma. RALLENTAMENTI PER TRAFFICO POI SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA TIBURTINA E PRENESTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE. SI STA IN FILA ANCHE SULLA ARDEATINA TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E FALCOGNANA, NELLE DUE DIREZIONI SULLA LITORANEA PERMANGONO CODE PER INCIDENTE PRECEDENTE, ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBI I SENSI MENTRE, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE AL MOMENTO SUL RACCORDO, SIA IN CARREGGIATA ESTERNA SIA INTERNA SULLA LITORANEA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBI I SENSI A CIAMPINO, SI STA IN FILA A VIA DEI LAGHI, TRA VIA MURA DEI FRANCESI E VIA APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN PROVINCIA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIAPERTA E MESSA IN SICUREZZA LA PROVINCIALE 210, SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, TRA FORMIA E SCAURI. LA STRADA ERA STATA CHIUSA IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE. CIRCOLazioNE REGOLARE AL MOMENTO SUL RACCORDO, SIA IN CARREGGIATA ESTERNA SIA INTERNA SULL’ARDEATINA CODE TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E FALCOGNANA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 09:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI SULLA PROVINCIALE 210 TRAFFICO BLOCCATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CAUSA INCIDENTE. SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, AL KM 149, TRA FORMIA E SCAURI. AL MOMENTO LA STRADA E’ CHIUSA IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE. PASSANDO A Roma, SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE SULLA COMPLANARE, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI SULLA PROVINCIALE 210 TRAFFICO BLOCCATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CAUSA INCIDENTE. SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, AL KM 149, TRA FORMIA E SCAURI. AL MOMENTO LA STRADA E’ CHIUSA IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE. PASSANDO A Roma, SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE SULLA COMPLANARE, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI SULLA PROVINCIALE 210 TRAFFICO BLOCCATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CAUSA INCIDENTE. SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, AL KM 149, TRA FORMIA E SCAURI. AL MOMENTO LA STRADA E’ CHIUSA IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE. PASSANDO A Roma, SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE SULLA COMPLANARE, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI IN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA ANAGNINA E APPIA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’APPIA SI STA IN FILA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA A24 Roma-TERAMO E NOMENTANA SULL’ARDEATINA SI REGISTRANO CODE TRA VIA DI PORTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI IN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA ANAGNINA E APPIA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’APPIA SI STA IN FILA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA A24 Roma-TERAMO E NOMENTANA SULL’ARDEATINA SI REGISTRANO CODE TRA VIA DI PORTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BUON SERA E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CODE A TRATTI SU VIA CASSIA DAL RACCORDO A BORGHESIANA SU VIA APPIA CODE ALTEZZA CAVA DEI SELCI DIREZIONE FRATTOCHIE CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO ...