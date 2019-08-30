romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 15:30: VIABILITÀ 30 AGOSTO 2019 ORE 15:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - AlexTheMod : @mesoada @EugenioCardi L'avevamo pronosticato.Buttar giù e ne parlava da anni. Ma le alternative? Si bloccherà mezz… -
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Italcementi: Aitec, da Pesenti contributo fondamentale a settore cemento Affaritaliani.it
Milano, 24 lug. (AdnKronos) - “L'ingegner Giampiero Pesenti è stato per lunghi anni un punto di riferimento per tutta l'industria italiana del cemento. Ha guidato ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA TIBURTINA E PRENESTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE. SI STA IN FILA ANCHE SULLA ARDEATINA TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E FALCOGNANA, NELLE DUE DIREZIONI SULLA LITORANEA PERMANGONO CODE PER INCIDENTE PRECEDENTE, ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBI I SENSI MENTRE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE AL MOMENTO SUL RACCORDO, SIA IN CARREGGIATA ESTERNA SIA INTERNA SULLA LITORANEA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBI I SENSI A CIAMPINO, SI STA IN FILA A VIA DEI LAGHI, TRA VIA MURA DEI FRANCESI E VIA APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN PROVINCIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIAPERTA E MESSA IN SICUREZZA LA PROVINCIALE 210, SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, TRA FORMIA E SCAURI. LA STRADA ERA STATA CHIUSA IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE. CIRCOLazioNE REGOLARE AL MOMENTO SUL RACCORDO, SIA IN CARREGGIATA ESTERNA SIA INTERNA SULL’ARDEATINA CODE TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E FALCOGNANA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 09:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI SULLA PROVINCIALE 210 TRAFFICO BLOCCATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CAUSA INCIDENTE. SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, AL KM 149, TRA FORMIA E SCAURI. AL MOMENTO LA STRADA E’ CHIUSA IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE. PASSANDO A Roma, SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE SULLA COMPLANARE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI SULLA PROVINCIALE 210 TRAFFICO BLOCCATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CAUSA INCIDENTE. SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, AL KM 149, TRA FORMIA E SCAURI. AL MOMENTO LA STRADA E’ CHIUSA IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE. PASSANDO A Roma, SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE SULLA COMPLANARE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI SULLA PROVINCIALE 210 TRAFFICO BLOCCATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CAUSA INCIDENTE. SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, AL KM 149, TRA FORMIA E SCAURI. AL MOMENTO LA STRADA E’ CHIUSA IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE. PASSANDO A Roma, SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE SULLA COMPLANARE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI IN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA ANAGNINA E APPIA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’APPIA SI STA IN FILA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA A24 Roma-TERAMO E NOMENTANA SULL’ARDEATINA SI REGISTRANO CODE TRA VIA DI PORTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI IN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA ANAGNINA E APPIA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’APPIA SI STA IN FILA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA A24 Roma-TERAMO E NOMENTANA SULL’ARDEATINA SI REGISTRANO CODE TRA VIA DI PORTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BUON SERA E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CODE A TRATTI SU VIA CASSIA DAL RACCORDO A BORGHESIANA SU VIA APPIA CODE ALTEZZA CAVA DEI SELCI DIREZIONE FRATTOCHIE CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA DA FONTE MOSTACCIANO ALLA Roma-NAPOLI E PIU AVANTI CODE IN AUMENTO TRA CASSIA BIS E CASSIA- MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma-NAPOLI A VIA APPIA ANCHE A CAUSA DI UN AUTO IN PANNE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA DA FONTE MOSTACCIANO ALLA Roma-NAPOLI E PIU AVANTI CODE IN AUMENTO TRA CASSIA BIS E CASSIA- MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma-NAPOLI A VIA APPIA ANCHE A CAUSA DI UN AUTO IN PANNE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA DA FONTE MOSTACCIANO ALLA Roma-NAPOLI E PIU AVANTI CODE IN AUMENTO TRA CASSIA BIS E CASSIA- MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma-NAPOLI A VIA APPIA ANCHE A CAUSA DI UN AUTO IN PANNE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA DA FONTE LAURENTINA A GIARDINETTI MENTRE IN INTERNA DALLA TIBURTINA A VIA PRENESTINA E PIU AVANTI DA GIARDINETTI A DIVINO AMORE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA DIREZIONE NAPOLI SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA GIUSTIGNANA A LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA DA FONTE LAURENTINA A GIARDINETTI MENTRE IN INTERNA DALLA TIBURTINA A VIA PRENESTINA E PIU AVANTI DA GIARDINETTI A DIVINO AMORE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA DIREZIONE NAPOLI SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA GIUSTIGNANA A LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 Roma-NAPOLI RISOLTO INCIDENTE PER VEICOLO RIBALTATO – TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA – PERMANGONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE Roma TRA ANAGNI E VALMONTONE SEMPRE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA DIREZIONE NAPOLI SI RALLENTA ...