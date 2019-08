Veronica Lario dovrà restituire 45 milioni a Silvio Berlusconi

Berlusconi - la Cassazione dice no all’assegno di mantenimento per Veronica Lario. Lei deve restituire 45 milioni : Anche la Suprema Corte ha detto no al maxi assegno di mantenimento che Silvio Berlusconi avrebbe dovuto versare all’ex coniuge Veronica Lario. Il 30 agosto 2019, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano del novembre 2017 emessa nel giudizio Berlusconi-Lario che aveva azzerato l’assegno di divorzio, rigettando integralmente il ricorso presentato dalla ex moglie. Il Tribunale di Monza nel ...

Cassazione : no assegno a Veronica Lario : 15.55 Veronica Lario non ha diritto all'assegno di divorzio dopo la fine del matrimonio con Silvio Berlusconi. La Cassazione ha confermato la sentenza della corte d'appello di Milano e ha quindi dato ancora ragione a Silvio Berlusconi nella causa contro l'ex moglie Veronica Lario che dovrà restituire quanto ricevuto a titolo di assegno divorzile.

Silvio Berlusconi - vittoria contro Veronica Lario : la Cassazione conferma il no all'assegno di divorzio : Ha vinto Silvio Berlusconi: la sua ex moglie Veronica Lario non ha diritto all'assegno di divorzio dopo la fine del loro matrimonio. È la decisione definitiva della Cassazione che ha confermato la sentenza emessa nel novembre 2017 dalla Corte d'Appello di Milano, con cui era stato disposto lo stop a

Cassazione - Veronica Lario restituisca assegno divorzile a Berlusconi : Veronica Lario non ha diritto all'assegno di divorzio dopo la fine del matrimonio con Silvio Berlusconi. E' la decisione definitiva presa oggi dalla Cassazione che ha confermato la sentenza emessa nel novembre 2017 dalla Corte d'appello di Milano, con cui era stato disposto lo stop all'assegno divorzile - fissato in primo grado dal tribunale di Monza in un milione e 400 mila euro mensili - a favore di Lario e la conseguente restituzione della ...

La Corte di Cassazione ha confermato che Berlusconi non deve alcun assegno di mantenimento all’ex moglie Veronica Lario : La Corte di Cassazione ha confermato che Berlusconi non deve alcun assegno di mantenimento all’ex moglie Veronica Lario, da cui si è separato nel 2012. La notizia è stata data da Radiocor, l’agenzia stampa del gruppo del Sole 24 Ore.

Silvio Berlusconi vince anche in Cassazione contro Veronica Lario : "L'ex moglie restituisca l'assegno del divorzio" : La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello del 2017 che stabiliva come l'ex premier non dovesse altro in termini economici alla ex moglie, che dovrà restituire anche l'assegno divorzile, stimato in circa 45 milioni

Berlusconi vince anche in Cassazione contro Veronica Lario sulla causa di divorzio : La Suprema Corte dà ragione al Cavaliere che si aggiudica così l'ultimo round della lunga partita giudiziaria. Già la Corte d'Appello di Milano aveva sancito lo stop al maxi assegno di mantenimento mensile da 1,4 milioni alla ex moglie, che ora deve restituire anche 45 milioni.

Irriconoscibile. Veronica Lario sciatta e ingrassata : com’è cambiata : Veronica Lario, ma sei tu? Era una delle donne più belle e affascinanti d’Italia. Era meravigliosa, desiderate e gli uomini perdevano all’istante la testa per lei. Parliamo al passato perché dalle ultime immagini che circolano nelle ultime ore, Veronica Lario appare completamente trasformata. Difficile davvero riconoscerla. Il tempo passa per tutti ma con alcuni è davvero crudele. E veramente ci sorprende vedere la ex moglie di Silvio Berlusconi ...

Buon compleanno Veronica Lario - Lucrezia Lante della Rovere… : Buon compleanno Veronica Lario, Lucrezia Lante della Rovere… …Fioretta Mari, Melo Freni, Sergio Martino, Pietro Lunardi, Gianni Petrucci, Enzo Paolo Turchi, Abel Ferrara, Marco Ricolfi, Silvio Pozzoli, Riccardo Piferi, Magda Angela Zanoni, Paolo Fallai, Carlo Rizzi, Massimo Grillo, Roberto Farnesi, Massimo Paganin, Lamberto Zauli, Luca Castellazzi, Davide Faraone, Luigi Dordei, Ivana Lotito, Serena Malfi, Sara Paris, Leandro ...

Noemi Letizia - clamoroso debutto in tv. A 18 anni fece divorziare Silvio Berlusconi e Veronica Lario - ora... : Un clamoroso debutto televisivo per Noemi Letizia. L'ex ragazzina diventata famosa suo malgrado a fine anni Duemila per la sua frequentazione con Silvio Berlusconi diventata un caso nazionale grazie alla lettera-sfogo di Veronica Lario a Repubblica parteciperà a un reality di Real Time, canale 31 de