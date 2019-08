Venezia | il “J’accuse” di Roman Polanski | una bellissima pellicola sull’affare Dreyfus

IVenezia - il “J’accuse” di Roman Polanski : una bellissima pellicola sull’affare Dreyfus : Il regista franco polacco, assente al Lido, non ha reagito alla dichiarazione di Martel. Il film è rimasto in gara ed è una bellissima pellicola in costume che racconta l'affare Dreyfus che lo scandalo giudiziario francese più importante del 19esimo secolo: La storia di un tenente ritenuto ingiustamente spia dei tedeschi. Un manifesto di chi sente perseguitato, con cui Polanski ha parlato anche di sé