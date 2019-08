Venezia | il film di Polanski è un poderoso esempio di vero cinema

Mostra del Cinema di Venezia - show di Luca Barbareschi nella conferenza stampa del film di Roman Polanski : ecco cosa è successo : Esulta a braccia alzate. Chatta come un matto. Scatta selfie dal palco delle conferenze stampa come un bambino. Si mette a telefonare davanti a duecento giornalisti e viene redarguito dal personale di servizio del Festival di Venezia. Il mattatore di oggi al Festival di Venezia non è il premio Oscar Jean Dujardin, ma il tarantolato Luca Barbareschi. Esagitato, scalmanato, irrefrenabile. Camicione bianco aperto sul petto, barbone sale e pepe, ...

A Venezia il film Mio fratello rincorre i dinosauri. Ecco dieci cose che bisognerebbe sapere sulla sindrome di Down : Un film per scoprire, un libro per capire: escono quasi in contemporanea e il caso non potrebbe essere più fortunato: il libro è quello di Anna Contardi (coordinatrice nazionale dell’Associazione italiana persone Down), “10 cose che ogni persona con sindrome di Down vorrebbe che tu sapessi”, pubblicato da edizioni Erickson, che proprio oggi arriva in libreria. Il film è invece quello di Stefano Cipani, “Mio fratello rincorre i dinosauri”, ...

“The Great Green Wall” - il docu-film sostenuto da Building Energy debutta alla Biennale del Cinema di Venezia : Building Energy S.p.A., multinazionale italiana che opera come Global Integrated IPP (Independent Power Producer) nel settore delle energie rinnovabili, debutta nel mondo del Cinema sostenendo il documentario The Great Green Wall, di Jared P. Scott, focalizzato sugli effetti della desertificazione e i cambiamenti climatici. La pellicola verrà presentata domani, sabato 31 agosto, nel corso della rassegna autonoma “Giornate degli Autori” ...

A Venezia sbarca anche Scarlett Johansson : «I film a volte sono un destino» : Non li ha fermati niente: il poco sonno, il caldo infernale, la possibilità di non riuscire realmente a vedere i loro beniamini. Decine di fan sono assiepati, fin dalle prime ore di questa...

Venezia - Brad e Scarlett : due film da incorniciare - : Luigi Mascheroni Brad Pitt in missione spaziale e una “storia d’amore” tra Scarlett Johansson e Adam Driver: a Venezia due film da incorniciare Mostra del Cinema di Venezia ?

Venezia 76 - cinque film per augurare a Pedro Almodovar non uno ma dieci Leoni alla carriera : Un tributo il cui annuncio aveva incuriosito mesi fa chi non si aspettava tanto affetto per un autore da sempre legato a doppio nodo agli arcirivali del Festival di Cannes. Eppure un premio sacrosanto, anzi, doveroso. Perché arroccarsi in sciocche guerre di quartiere non ha mai senso, specie quando si è di fronte a un gigante come Pedro Almodovar. Ecco dunque cinque buoni motivi, per auguragli non uno, non dieci ma cento di questi Leoni. E così ...

"La vérité" : il Festival di Venezia inizia con un grande film - : Serena Nannelli Deneuve e Binoche, al servizio del cineasta giapponese Kore'eda, danno vita a un rapporto madre-figlia memorabile: spassoso, tenero e drammatico. Ma soprattutto universale. Ad aprire la settantaseiesima Mostra del Cinema di Venezia è stato il film in concorso "La vérité" del regista Hirokazu Kore'eda, un family-drama che, partendo dalla descrizione di un rapporto madre-figlia, finisce col riflettere sul tempo che ...

La mostra di Venezia all'ombra del Vesuvio : ecco i film napoletani alla Biennale : C'è la Napoli delle periferie raccontate nel crudo realismo dei luoghi, e c'è la Napoli metaforica della trasfigurazione letteraria. C'è la Napoli satura nei colori e...

Film da Leoni - su Sky Cinema dal 28 al 31 agosto una selezione di film da Venezia con Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità : Sky Cinema e la Mostra del Cinema di Venezia. Dal 28 al 31 agosto arriva film da Leoni con film dal Lido e la prima tv di Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità film da Leoni, Sky Cinema Due si apre alla Mostra del Cinema di Venezia e per 4 giorni dedica le sue prime e seconde serate ai film premiati a Venezia. In occasione della 76ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (dal 28 agosto al 7 settembre) ...

Festival del Cinema di Venezia : Italia in gara coi film di Martone - Marcello e Maresco : Per il Leone d'oro, il premio principale del Festival del Cinema di Venezia, in questa edizione del 2019 l'Italia è in gara con tre importanti film, ma la concorrenza internazionale è davvero notevole. I film Italiani Sono in tutto tre i film Italiani in gara al Festival del Cinema di Venezia per il Leone d'oro. Il 30 agosto verrà presentato Il Sindaco del rione Sanità, di Mario Martone, tratto dalla commedia teatrale di Eduardo De Filippo ...

Festival del Cinema di Venezia : oltre ai film anche party ed eventi speciali di Campari : Per la prossima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che quest'anno si svolge dal 28 agosto fino al 7 settembre, oltre a un densissimo programma artistico, sono stati organizzati in Laguna anche numerosi importanti eventi a cura del main sponsor Campari, ma anche tantissimi party, e non solo al Lido. eventi di Campari Lo sponsor principale del Festivsl del Cinema di Venezia è il noto brand Campari, con un quartier generale, il Campari ...

Pelikanblut : trama e cast del film | Venezia 76 : Pelikanblut (Pelican Blood) è il film che la regista Karin Gebbe presenterà a Venezia 76 per la categoria Orizzonti. Una pellicola del genere drammatico di 121′ che coinvolge Germania e Bulgaria per le location. Al centro della trama di Pelikanblu, la protagonista del cast Nina Hoss. In breve, il film racconta il gesto disperato di una madre che dovrà fare una decisione estrema riguardo alla figlia adottiva. Scopriamo i dettagli su trama e ...

Marriage Story - i teaser del nuovo film Netflix in concorso al Festival di Venezia : Marriage Story, Netflix porta in concorso a Venezia 2019 un film con Scarlett Johansson e Adam Driver. Ecco i teaser Sulla mia pelle, Rome, The Ballad of Buster Scruggs, sono solo alcuni dei titoli portati dal servizio streaming Netflix al Festival di Venezia nel 2018, mossa che ha creato qualche malumore tra i puristi del cinema di una volta [cinema inteso come produzione creata per la distribuzione in una sala]. Dopo i successi dello scorso ...

The Perfect Candidate : trama e cast del film di Haifaa Al-Mansour | Venezia 76 : The Perfect Candidate è il film che la regista saudita Haifaa Al-Mansour presenterà a Venezia 76 per la sezione In Concorso. Sarà inoltre la prima pellicola sostenuta dal Saudi film Council, l’organizzazione araba dedicata alla cinematografia. La trama di Perfect Candidate ruota attorno a Maryam, interpretata da Mila Al Zahrani, una giovane dottoressa alle prese con una società conservatrice e con una tradizione più o meno nascosta che ...