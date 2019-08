Venezia | Brad Pitt alla Mostra del Cinema | ' Io miracolato | ho vinto la lotteria'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Guai a definirlo, ancora, un super bello. Di fronte a questo appellativo, scuote la testa e svicola. Stella del firmamento hollywoodiano,, 55 anni e non sentirli, in garadelcon un film che non per niente si chiama 'Ad Astra', aha fatto un ritorno da star. Nel 'dopo Angelina Jolie', è apparso più intenso e disponibile, intrattenendosi coi fan tra autografi e battute. Gentilezza e benevolenza, forse perché, come raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, si sente un....

WeCinema : #Venezia76: Arrivano il #LeonedOro per #Almodóvar e la tuta da astronauta per #BradPitt ma sul red carpet, dopo l’i… - VanityFairIt : Con la sua barbetta sale e pepe e i capelli lunghi, #BradPitt è più in forma che mai ?? #venezia76 - SkyTG24 : Festival del Cinema di Venezia 2019, l'arrivo di Brad Pitt al Lido: FOTO -