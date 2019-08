Usa | l’uragano Dorian punta sulla Florida e fa paura | “Mettetevi al sicuro”

Usa - l’Uragano Dorian diventa sempre più potente : stato d’emergenza in Florida e Georgia - “preparatevi a evacuare” : Massima allerta negli Usa dove l‘uragano Dorian avanza, aumentando la propria potenza potrebbe abbattersi sulla Florida ancora più duramente di quanto si pensasse inizialmente. Con venti oltre i 154 chilometri all’ora, ad oggi è il più forte Uragano atlantico di questa stagione: l’allerta è talmente elevata da convincere il governatore Ron DeSantis ad espandere lo stato d’emergenza in tutto lo stato e non solo nelle 26 ...

Usa - è allarme per l’uragano Dorian : dichiarata emergenza a Porto Rico : Gli Usa si preparano per il possibile arrivo dell’uragano Dorian: Porto Rico, devastata nel 2017 dall’uragano Maria, ha approvato una dichiarazione di emergenza. La misura è stata adottata dopo che l’Amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica (Noaa) ha dichiarato l’allerta uragani a Porto Rico. Dorian dovrebbe raggiungere l’isola nelle prossime ore. La dichiarazione di emergenza emessa dal presidente Donald ...

Meteo Usa - l’uragano Barry tocca terra in Louisiana : 100 mila persone senza luce - paura nel ricordo di Katrina [FOTO LIVE] : Oltre 100 mila persone sono rimaste senza corrente elettrica in Louisiana, nel sud degli Stati Uniti, a causa della tempesta Barry che si sta abbattendo sullo Stato. Nelle scorse ore, da quando la tempesta ha raggiunto la terraferma, sono state evacuate diverse centinaia di persone. La tempesta, quando ha toccato la terraferma in Louisiana, ha perso potenza. E’ stato declassato a tempesta tropicale. Secondo i dati del National hurricane ...