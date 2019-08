Usa | l' uragano Dorian punta la Florida | Trump annulla il suo viaggio in Polonia

Usa - in arrivo l’uragano Dorian : in Florida supermercati presi d’assalto e code negli aeroporti. Nove proprietà di Trump a rischio : Donald Trump annulla il viaggio in Polonia e la consorte Melania avverte: “Ascoltate le autorità e preparatevi ad evacuare“. Intanto i supermercati sono stati presi d’assalto, la benzina inizia a scarseggiare, negli aeroporti si registrano lunghe code e Nove università sono state chiuse almeno fino a martedì prossimo. La Florida si prepara così all’arrivo di Dorian, che potrebbe toccare terra come uragano di categoria 4, ...

L’uragano Dorian terrorizza gli Usa : potrebbe essere il peggiore dal 1992 - minacciate 9 proprietà di Trump : La Florida si prepara all’arrivo di Dorian, che potrebbe toccare terra come uragano di categoria 4, ovvero il più forte ad abbattersi sulle costa orientale dello stato da Andrew nel 1992. Mentre la benzina inizia a scarseggiare e i supermercati sono stati presi d’assalto, si registrano anche lunghe code agli aeroporti. Nove università sono state chiuse almeno fino a martedì prossimo. Sono in tutto nove le proprietà di Donald Trump in ...

Dorian terrorizza gli Usa - l'uragano di categoria 4 si abbatterà sulla Florida : Raffiche di vento fino a 200 chilometri orari: l'uragano Dorian potrebbe colpire la Florida il 2 settembre

Uragano Dorian negli Usa : Trump cancella il viaggio in Polonia : Donald Trump ha cancellato il suo viaggio in Polonia, dove era atteso questo weekend, a causa dell’emergenza per l’arrivo dell’Uragano Dorian in Florida. “Per assicurare che tutte le risorse del governo federale siano focalizzate sulla tempesta in arrivo, ho deciso di mandare al mio posto il vice presidente Mike Pence”, ha annunciato il presidente americano. Ma secondo il Washington post, Trump non era mai stato ...

Usa - l’uragano Dorian punta sulla Florida e fa paura : “Mettetevi al sicuro” : L'uragano Dorian dovrebbe raggiungere la costa della Florida tra sabato e domenica con forza 4. Emergenza massima è stata dichiarata in tutte le contee dello stato. La popolazione ha preso d’assalto supermercati e stazioni di servizio, Trump ha annullato visita in Europa e avverte: "Mettetevi al sicuro".Continua a leggere

Usa - l’Uragano Dorian diventa sempre più potente : stato d’emergenza in Florida e Georgia - “preparatevi a evacuare” : Massima allerta negli Usa dove l‘uragano Dorian avanza, aumentando la propria potenza potrebbe abbattersi sulla Florida ancora più duramente di quanto si pensasse inizialmente. Con venti oltre i 154 chilometri all’ora, ad oggi è il più forte Uragano atlantico di questa stagione: l’allerta è talmente elevata da convincere il governatore Ron DeSantis ad espandere lo stato d’emergenza in tutto lo stato e non solo nelle 26 ...

Usa - Dorian diventa pericoloso : potrebbe colpire la Florida come uragano di categoria 4 : Dorian potrebbe colpire la Florida come uragano di categoria 4 lunedì prossimo, giorno in cui negli Stati Uniti si celebra la Festa del lavoratori. È la previsione del National Hurricane Center. Già domani, secondo gli scienziati, Dorian potrebbe diventare un uragano di categoria 3. Secondo l’ultimo bollettino del Centro nazionale degli uragani (Nhc), Dorian è ancora un uragano di categoria 1 su 5 e i suoi venti spirano a 140 chilometri ...

Usa - è allarme per l’uragano Dorian : dichiarata emergenza a Porto Rico : Gli Usa si preparano per il possibile arrivo dell’uragano Dorian: Porto Rico, devastata nel 2017 dall’uragano Maria, ha approvato una dichiarazione di emergenza. La misura è stata adottata dopo che l’Amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica (Noaa) ha dichiarato l’allerta uragani a Porto Rico. Dorian dovrebbe raggiungere l’isola nelle prossime ore. La dichiarazione di emergenza emessa dal presidente Donald ...

Allerta uragano negli Usa - arriva Dorian : punta Florida e Porto Rico alla velocità di 80 Km/h : Si appresta Ricominciare la stagione degli uragani negli Stati Uniti e scatta l’Allerta: nel Sud degli Usa sta per arrivare Dorian, la tempesta tropicale che potrebbe trasformarsi in uragano. Viaggia alla velocità di oltre 80 Km/h e punta la Florida centro meridionale, mentre Porto Rico ha già emesso l’allarme uragano. Il Centro nazionale di controllo degli uragani ha avvisato gli abitanti delle Bahamas e della Florida meridionale ...

Meteo Usa - l’uragano Barry tocca terra in Louisiana : 100 mila persone senza luce - paura nel ricordo di Katrina [FOTO LIVE] : Oltre 100 mila persone sono rimaste senza corrente elettrica in Louisiana, nel sud degli Stati Uniti, a causa della tempesta Barry che si sta abbattendo sullo Stato. Nelle scorse ore, da quando la tempesta ha raggiunto la terraferma, sono state evacuate diverse centinaia di persone. La tempesta, quando ha toccato la terraferma in Louisiana, ha perso potenza. E’ stato declassato a tempesta tropicale. Secondo i dati del National hurricane ...