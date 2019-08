Usa | lo studio Fmi | “I tagli alle tasse di Trump? Solo il 20% dei risparmi usato per

Usa - studio Harvard e Mit : “Non esiste un singolo ‘gene gay’ : l’omosessualità nasce da un mix di fattori genetici e ambientali” : “Non esiste un singolo ‘gene gay’, ma migliaia di varianti genetiche associate al tratto, ognuna con piccoli effetti che contribuiscono in modo limitato rispetto all’influenza dell’ambiente e della cultura” a determinare l’omosessualità. Al massimo, “esiste la ‘non eterosessualità'”. È quanto emerge da un maxi-studio, a firma italiana, i cui risultati sono stati pubblicati dalla rivista Science lo ...

I social network sono sempre più caUsa di stress e dipendenza secondo un nuovo studio : Un nuovo studio della Lancaster University ci conferma che i social media creano una dipendenza difficile da superare. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo I social network sono sempre più causa di stress e dipendenza secondo un nuovo studio proviene da TuttoAndroid.

L’uso eccessivo di antibiotici può caUsare cancro al colon : i risultati di uno studio durato oltre 20 anni : Usare troppi antibiotici può causare resistenza e dunque danni alla nostra salute. Ma un’ampia e complessa ricerca durata più di 20 anni è da poco giunta alla conclusione che l’eccessivo utilizzo di antibiotici può causare cancro al colon. Lo studio in questione ha preso in esame migliaia di cartelle cliniche ed è stato poi pubblicato sulla rivista scientifica Gut. Già altri studi precedenti avevano indicato la possibilità di una ...

Per una breve paUsa dal lavoro è meglio non Usare lo smartphone : ecco lo studio : Un nuovo studio ci dice che per prendersi una breve pausa da un lavoro particolarmente stressante è meglio non dedicarsi all'utilizzo dello smartphone L'articolo Per una breve pausa dal lavoro è meglio non usare lo smartphone: ecco lo studio proviene da TuttoAndroid.

Ion Fury : lo studio si scUsa per i commenti sessisti e transfobici fatti da alcuni dipendenti : Lo sviluppatore dello sparatutto in prima persona, Ion Fury, si è recentemente scusato dopo che alcuni suoi dipendenti hanno scritto commenti sessisti e transfobici all'interno di un canale Discord.Tutta la discussione è stata postata all'interno di ResetEra e mostrava in particolare un dipendente, tale Terminx, commentare gli outfit delle ragazze di oggi, a suo parere troppo succinti e che istigherebbero alla violenza sessuale.Non solo i ...

“Musulmani cannibali - mostri - stupratori”. ChiUsa per odio razziale Radio Studio 54 : Radio Studio 54, emittente Radiofonica di Scandicci, in provincia di Firenze, è stata sottoposta a sequestro preventivo dai carabinieri con le accuse di diffamazione e odio razziale. Il tribunale del riesame ha ordinato il provvedimento dopo aver accolto il ricorso presentato dalla pubblico ministero Christine Von Borries. \\Stando a quanto emerso nel corso delle indagini durante la trasmissione “Voce al popolo”, il patron dell'emittente ...

'Molti uomini non riciclano per non sembrare gay' - rivela un nuovo studio Usa : Quando si parla di "mascolinità tossica" ciò che si intende è che alcuni uomini sono "tossici" in quanto conformi agli ideali tradizionali di mascolinità, in modo dannoso per la società piuttosto che per l'ambiente fisico. Ma per alcuni uomini si possono applicare entrambe le definizioni. Questo è ciò che afferma un nuovo studio condotto dalla prestigiosa Penn State University negli Stati Uniti, intitolato 'Gender Bending e Gender Conformity: ...

Alzheimer - studio Usa : un nuovo esame del sangue potrebbe rilevarlo per tempo : Un team di esperti, considerando età e fattori di rischio genetico, hanno elaborato un nuovo esame del sangue, con un'accuratezza pari al 94%, che può rilevare l'Alzheimer prima che ne insorgano i sintomi. I ricercatori della Washington University di St. Louis riferiscono di poter misurare i livelli della proteina beta-amiloide dell'Alzheimer nel sangue e di poter utilizzare questi livelli per prevedere se essa si è accumulata nel cervello. ...

Rischi costieri - giornata di studio a RagUsa : Per la gestione dei Rischi costieri, è necessaria una maggiore sinergia pubblico-privato. Se n'è parlato nei giorni scorsi a Ragusa

Per lo studio NutriNet-Santé le bevande gassate potrebbero caUsare il cancro : Le conclusioni e i risultati dello studio chiamato NutriNet-Santé sul rischio di sviluppare il cancro collegato all'alimentazione, una ricerca durata ben un decennio elaborata dagli scienziati francesi del Nutritional Epidemiology Research Team presso l'Università Sorbonne in Francia, sono appena stati pubblicati dal British Medical Journal. Sono state testate oltre 100mila persone per indagare gli effetti del consumo eccessivo delle bevande ...