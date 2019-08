USA | detenuta lasciata partorire da sola in carcere | “Una giornata di terrore”

Fonte : fanpage

(Di venerdì 30 agosto 2019) Unae’ statada, in cella, ad affrontare ore di travaglio e infine il parto del suo bambino: e’ accaduto in una prigione di Denver, negli Stati Uniti. A raccontare la storia di Diana SanchezUna donna americana ha partorito danella sua cella in prigione, senza l'aiuto di infermieri o dipendenti della struttura in servizio, mentre le telecamere di sorveglianza hanno catturato l'intera esperienza, secondo una causa presentata mercoledì in tribunale alla Corte federale dello Stato del Colorado. I fatti sono avvenuti in undi Denver, negli Stati Uniti il 31 luglio del 2018. La protagonista è Diana Sanchez, 27 anni. Quello che "avrebbe dovuto essere uno dei giorni più felici della sua vita" si è trasformato in "unadi terrore, dolore e umiliazioni inutili che continua a causami trauma emotivo", si legge nella causa.Nel video registrato ...