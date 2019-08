US Open – Nishikori si ferma al terzo turno | De Minaur si aggiudica la vittoria al 4° set

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. Lorenzi sfida Wawrinka - Pliskova al terzo - in difficoltà Nishikori. In campo Federer : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...

US Open – Nishikori ai sedicesimi di finale : il giapponese supera in 4 set Bradley Klahn : Kei Nishikori accede ai sedicesimi di finale degli US Open: il tennista giapponese supera Bradley Lang in 4 set Secondo successo consecutivo per Kei Nishikori negli US Open 2019. Il tennista giapponese, numero 7 del ranking mondiale maschile, ha avuto la meglio sull’americano Bradley Lang (numero 108 ATP) in un match durato 2 ore e 47 minuti. Nishikori si è imposto in 4 set con il punteggio di 2-6 / 6-4 / 3-6 / 5-7. SCARICA L’APP DI ...

US Open – Trungelliti si ritira a metà del secondo set : esordio easy per Nishikori : Marco Trungelliti ko per un problema fisico: Kei Nishikori avanza al secondo turno degli US Open dopo appena 48 minuti di gioco Dura appena 48 minuti di gioco l’esordio di Kei Nishikori agli US Open. Giusto il tempo di portarsi a casa il primo set per 1-6 ed ipotecare il secondo prima che, sul punteggio di 1-4, un Marco Trungelliti visibilmente in difficoltà, a causa di un problema fisico, decida di alzare bandiera bianca. Il numero 7 al ...

