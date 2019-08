US Open – Federer | quando New York fa rima con rimpianto | “avrei dovuto vincere nel 2009

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. Lorenzi sfida Wawrinka - Federer e Serena Williams nella sessione diurna : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...

US Open 2019 - Paolo Lorenzi di nuovo in campo dopo la maratona di ieri. Tornano in scena Federer - Djokovic e Serena : dopo le quasi cinque ore di gioco di ieri, oggi tornerà nuovamente in campo uno dei due azzurri ancora in corsa negli US Open di tennis: il lucky loser Paolo Lorenzi, vincitore di autentiche battaglie in questi giorni negli States (senza dimenticare le ore in campo nelle qualificazioni), è chiamato alla sfida valida per il terzo turno del singolare maschile contro l’elvetico Stan Wawrinka, numero 23 del seeding. Questa la sfida odierna che ...

US Open 2019 - John McEnroe : “Altro che Next Gen - Djokovic - Federer e Nadal sono ancora imbattibili” : John McEnroe approfitta dello Slam “di casa” ovvero lo US Open 2019 di New York, per fare il punto della situazione sul mondo del tennis in generale e proprio del torneo che si disputa a Flushing Meadows, nel Queens. Il 4 volte vincitore del Major a Stelle e strisce ha analizzato la lista dei possibili candidati al successo finale, ammettendo che su tutti, e per distacco, rimangono ancora i Big-3. “Anche se mi piacerebbe vedere un ...

US Open – Federer batte Dzumhur ma fa autocritica : “non è la prima volta che fatico ad entrare in partita…” : Il tennista svizzero ha staccato il pass per il terzo turno degli US Open, faticando oltre il dovuto contro Dzumhur Roger Federer avanza al terzo turno degli US Open ma non brilla, concedendo a Dzumhur un set prima di chiudere la contesa in rimonta travolgendolo. AFP/LaPresse Una prestazione non proprio esaltante di King Roger, che nel post gara ha espresso il proprio punto di vista sul livello di tennis mostrato: “non è certo la ...

Tennis - US Open 2019 : della pioggia e dei vantaggi. Federer - Djokovic e Serena Williams - tre facce di differenti difficoltà : Giornata davvero sfortunata, quella odierna degli US Open: si sono giocati, a causa della pioggia, soltanto nove match, cioè quelli salvati dalla copertura data dai tetti sull’Arthur Ashe Stadium e sul Louis Armstrong Stadium. Ancor prima di parlare di Tennis, non ci può essere dubbio alcuno che questa situazione, in cui molti non hanno neppure iniziato i loro match e altri se li sono visti interrompere quasi subito, qualcuno sia ...

VIDEO Federer-Dzumhur - US Open 2019 : lo svizzero si qualifica per il terzo turno : Roger Federer si è qualificato per il terzo turno degli US Open 2019. Lo svizzero, però, ha lasciato ancora un set all’avversario, il bosniaco Damir Dzumhur, proprio come era capitato all’esordio con l’indiano Nagal. Il campione di Basilea, però, ha rimediato subito, vincendo i successivi tre set. Al terzo turno lo svizzero dovrà vedersela contro il vincente della sfida tra il britannico Daniel Evans (n.58 del mondo) e il ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Pioggia a New York - si gioca su due campi. Ok Federer - Svitolina - Pliskova e Keys - forfait di Coric. Giornata ostacolata dalla pioggia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza Giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...

US Open – Federer lascia un set a Dzumhur - poi lo travolge in rimonta : Roger Federer si impone su Damir Dzumhur nei trentaduesimi di finale degli US Open: il tennista svizzero ha bisogno di 4 set per battere il numero 99 al mondo Dopo aver lasciato un set al giovane Nagal, Roger Federer è costretto ad arrivare al quarto set anche contro Damir Dzumhur. Continua il cammino ‘stentato’ dello svizzero che stacca il pass per i sedicesimi di finale degli US Open dopo 2 ore e 23 minuti di partita, ritrovandosi sotto ...

