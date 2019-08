US Open 2019 | i risultati del tabellone femminile 29 agosto | Townsend e Petkovic

US Open 2019 - tutti gli italiani in campo oggi (30 agosto). Orari - programma - tv e streaming : Nella quinta giornata degli US Open 2019 un solo italiano sarà di scena sui campi di Flushing Meadows: Paolo Lorenzi. Il senese, entrato in tabellone come lucky loser, è riuscito a issarsi, per la terza volta in carriera e a quasi 38 anni, ai sedicesimi degli US Open, torneo nel quale ha raggiunto gli ottavi di finale nel 2017. Per ripetere quel risultato gli servirà un mezzo miracolo, dal momento che, dopo aver battuto l’americano Zachary ...

US Open 2019 oggi in tv (30 agosto) : programma - ordine di gioco - orari e streaming : Cominciano i match di terzo turno agli US Open 2019. Nel tabellone maschile tornano in campo Roger Federer e Novak Djokovic, entrambi impegnati sull’Arthur Ashe. Lo svizzero se la vedrà con il britannico Daniel Evans e deve riscattare due primi due turni sottotono, dove ha sempre concesso un set all’avversario. Sul serbo, invece, pende l’incognita del problema alla spalla e potrebbe non avere vita facile contro ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Lorenzi al terzo turno! Eliminati Fabbiano e Sonego. Impresa Townsend contro Halep : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fabbiano-BUBLIK (terzo MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-THOMPSON (SECONDO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ANDUJAR (terzo MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

US Open 2019 : sconfitta amarissima per Thomas Fabbiano. Il kazako Bublik rimonta da 0-2 e vince al quinto : Poteva esserci un terzo turno tutto azzurro tra Lorenzo Sonego e Thomas Fabbiano ed invece non ci sarà nemmeno un italiano in quella parte di tabellone agli US Open 2019. Come il piemontese, anche il pugliese è stato sconfitto, ma sono veramente tantissimi i rimpianti per il nativo di San Giorgio Ionico. Infatti il numero 87 del mondo si è arreso in cinque set al kazako Alexander Bublik con il punteggio di 6-7 5-7 6-4 6-3 6-3 dopo tre ore e ...

US Open 2019 : Rafael Nadal accede al terzo turno. Kokkinakis si ritira prima di giocare per un problema fisico : Rafael Nadal qualificato al terzo turno dello US Open 2019 senza giocare. Lo spagnolo, numero 2 del ranking, era atteso nella notte italiana dal match che lo vedeva opposto all’australiano Thanasi Kokkinakis (n.203 del mondo). Lo US Open di tennis è su Eurosport | Guarda ora Eurosport su DAZN | Il Primo Mese è Gratis L’aussie, una carriera di infortuni, purtroppo per lui ha tenuto fede alla propria “tradizione” e ha ...

US Open 2019 : Lorenzo Sonego sconfitto al secondo turno da Pablo Andujar in tre set - prestazione eccellente dello spagnolo : Lorenzo Sonego, come lo scorso anno, viene eliminato al secondo turno degli US Open. A estrometterlo dal torneo, stavolta, è lo spagnolo Pablo Andujar, per l’occasione capace di una splendida prestazione nel battere il torinese con il punteggio di 6-2 6-4 6-2 in un’ora e 55 minuti. L’iberico, per la prima volta al terzo turno a Flushing Meadows, aspetta il vincente del match tra il kazako Alexander Bublik e Thomas Fabbiano. Che ...

LIVE Fabbiano-Bublik - US Open 2019 in DIRETTA : 7-6 7-5 4-6 3-6 - super battaglia al quinto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Due ace di Bublik e parità. 30-30 Thomas copre benissimo la rete. 30-15 Ancora ace di seconda per Bublik. 1-0 Fabbiano comincia al meglio il quinto set. 40-15 Bel dritto di Fabbiano. 30-0 Ottimo inizio al servizio per Fabbiano. 3-6 Purtroppo si va al quinto set! Ed ora sarà battaglia! 40-40 Grande risposta ancora di Thomas. Si va ai vantaggi. 30-30 Passante di Fabbiano. 30-15 Ancora un ace ...

LIVE Sonego-Andujar - US Open 2019 in DIRETTA : 2-6 4-6 2-6 - vittoria netta e meritata dello spagnolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI US Open DALLE ORE 17.00 (29 AGOSTO) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-BUBLIK (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 AGOSTO) Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Una buonanotte a tutti i lettori di OA Sport e un grazie per averci seguito. Match Andujar, lo spagnolo vince con pieno merito per 6-2 6-4 6-2 ed accede al terzo turno, dove ...

Berettini-Popyrin - US Open 2019 : programma - orari e tv e come seguire il match del terzo turno : Matteo Berrettini non si ferma più e, dopo aver eliminato nel primo turno degli US Open Richard Gasquet, piega anche l’australiano Jordan Thompson in 4 set (7-5, 7-6, 4-6, 6-1) e accede al terzo round. Una prova di grande solidità quella di Matteo che ora affronterà nel prossimo turno il giovane aussie Alexei Popyrin. Un match, sulla carta, alla portata del romano che vuol dar seguito alla propria avventura a New York, dando conferme dei ...

LIVE Fabbiano-Bublik - US Open 2019 in DIRETTA : 7-6 7-5 4-6 - il pugliese è avanti di un set contro il kazako : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ottima risposta di Fabbiano 30-15 Doppio fallo di Bublik. 1-1 Bravo Thomas che tiene a zero il servizio. 30-0 Buona prima di servizio di Fabbiano. 0-1 Bublik conquista il primo game del quarto set. 30-40 Errore di rovescio per Bublik. 4-6 Spettacolare volèe di Bublik, che manda il match al quarto. 30-40 C’è un set point per Bublik. Il passante di Fabbiano è in corridoio. 30-30 ...

LIVE Sonego-Andujar - US Open 2019 in DIRETTA : 2-6 4-6 1-4 - lo spagnolo in nettissimo vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI US Open DALLE ORE 17.00 (29 AGOSTO) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-BUBLIK (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 AGOSTO) 30-15 Doppio fallo di Andujar 30-0 Prima al corpo di Andujar 15-0 Andujar spinge con il dritto e ottiene il punto 1-4 Andujar, buona prima di Sonego che torna a tenere un game di servizio vantaggio Sonego, dritto ...

LIVE Sonego-Andujar - US Open 2019 in DIRETTA : 2-6 4-6 0-3 - lo spagnolo in nettissimo vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI US Open DALLE ORE 17.00 (29 AGOSTO) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-BUBLIK (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 AGOSTO) 0-3 Break Andujar, che se ne va in questo terzo set con una risposta vincente lungolinea di dritto 30-40 Servizio e dritto di Sonego 15-40 Ace di Sonego 0-40 Tre palle break Andujar, cerca il dropshot Sonego, ma lo ...

Lorenzi-Wawrinka - US Open 2019 : programma - orari e tv e come seguire il match del terzo turno : Serve una battaglia sportiva lunga quasi 5 ore al lucky loser Paolo Lorenzi per avere ragione del serbo Miomir Kecmanovic nel secondo turno del singolare maschile degli US Open e volare al terzo, per la sfida contro l’elvetico Stan Wawrinka. Oggi l’azzurro si impone per 7-6 (11) 6-7 (2) 7-6 (2) 3-6 6-3 sul balcanico. Una prestazione di grande determinazione e ardore che ha permesso al senese di continuare nel suo incedere negli ...