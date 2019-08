Università di Vienna | i cambiamenti climatici influenzano le alluvioni in Europa

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Il cambiamento climatico, cioè il fenomeno più preoccupante del nostro secolo, sta influenzando lein, rendendole sempre più devastanti, soprattutto nel nord-ovest. Questo è quanto emerge da uno studio dell'di, pubblicato sulla rivista Nature, che ha coinvolto 35 gruppi di ricerca di 24 Paesi europei. Gli studiosi, per arrivare a questa sconvolgente scoperta, hanno confrontato i dati raccolti tra il 1960 e il 2010 e provenienti da 3738 stazioni di monitoraggio alluvionale in. Gunter Bloschl, il coordinatore dello studio, ha spiegato che nell'centrale e nord-occidentale, tra Islanda e Alpi, lesono in aumento a causa dell'incremento delle piogge e del suolo sempre più umido. Nell'meridionale, invece, sono in calo per via delle minori precipitazioni e per la maggiore evaporazione dell'acqua del suolo. Ancora, nelle aree ...

ildrzaius : RT @OMEOPATIASIMOH: #Omeopatia e Cancro Il prof. Michael Frass, medico #internista dell’Università di Vienna, spiega perché ha senso usare… - Anniba65Nicolas : RT @OMEOPATIASIMOH: #Omeopatia e Cancro Il prof. Michael Frass, medico #internista dell’Università di Vienna, spiega perché ha senso usare… - laurasabatini3 : RT @OMEOPATIASIMOH: #Omeopatia e Cancro Il prof. Michael Frass, medico #internista dell’Università di Vienna, spiega perché ha senso usare… -