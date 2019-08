Una donna anziana sulla sedie a rotelle aveva difficoltà ad arrivare alla porta di casa

Tommaso Zorzi aggredito da Una donna/ Video - 'Mi ha insultato dandomi del froc*o' : Tommaso Zorzi aggredito da una donna, Video: 'Mi ha insultato dandomi del froc*o'. Il 24enne influencer milanese vittima di un episodio di omofobia

Un uomo e Una donna trovati morti in hotel nel modenese. Ipotesi omicidio-suicidio : I cadaveri di un uomo e una donna sono stati trovati in una stanza d’albergo nella zona di Carpi, in provincia di Modena. I carabinieri sono sul posto e hanno avviato accertamenti per ricostruire le cause della morte. Dopo i primi accertamenti, i cadaveri sono risultati appartenere ad un uomo di 74 anni e ad una donna di 67.Sono in corso verifiche per accertare i contorni della vicenda. Al momento l’Ipotesi prevalente è ...

Muore Una modella - alla madre nessuno le dice nulla - la donna lo scopre in un modo terribile : Una scoperta shoccante quella fatta da una madre su Facebook. La donna abitante nel sud del Galles ha scoperto, tramite i messaggi di cordoglio su Facebook, che la figlia era morta. La donna pensava fosse uno scherzo e ha chiamato la figlia sul cellulare. A rispondere è stato un poliziotto che ha confermato che la figlia fosse morta. Come riportato dal Daily Mail, la figlia della donna si chiamava Karla era una modella di 30 anni. La ...

33 enne - vede per pochi minuti alla fermata dell’autobus Una ragazza ed è convinto che sia la donna della sua vita - da due mesi non si muove da lì : Un uomo che si chiama vitaly Shkhnazarov è convinto di aver incontrato la donna della sua vita. L’incontro fulmineo è avvenuto alla fermata di un bus. vitaly ha visto quella donna, per lui bellissima, solo per qualche minuto e da quel momento non ha smesso di pensare a lei. L’uomo russo ha detto di conoscere solo il nome della ragazza, Martina. I due si sono incrociati a una fermata di un autobus e si sono subito ...

«Un massaggio cardiaco in treno per 40 minuti : così sono riuscito a salvare Una donna» : Carlo Santucci, medico romano di 33 anni era in vacanza a Cortina: «Tutti possono farlo, basta un corso in tecniche di primo soccorso»

Papà eroe salva Una donna che voleva lanciarsi da un ponte : dopo pochi giorni si toglie la vita : Nel quartiere di Stoke-on-Trent, in Inghilterra, nessuno può credere a ciò che è successo. Nessuno riesce a immaginare che un uomo come come Alan ‘Azzer’ Mattocks, 49enne padre di tre bambini, così pieno di vita e sempre disposto ad aiutare anche chi non conosceva, potesse pensare di togliersi la vita. Alan è stato trovato morto nel giardino della sua casa di Stoke-on-Trent dopo aver trascorso una serata fuori con sua moglie. Appena ...

Omicidio Isabella Noventa - trovate ossa su Una spiaggia vicino a Rovigo : “Possono essere quelle della donna scomparsa tre anni fa” : Non è mai stato chiarito dove fosse stato nascosto il corpo di Isabella Noventa, la 55enne scomparsa il 15 gennaio del 2016 a Noventa Padovana, e per il cui Omicidio sono state condannate tre persone in appello. Ora, a tre anni di distanza, il caso potrebbe essere vicino a mettere un altro punto fermo. Il sospetto è che le ossa trovate nei giorni scorsi sulla spiaggia di Albarella, in provincia di Rovigo, possano essere della donna e quindi ...

Tragico incidente a L'Aquila - auto precipita in cortile di un condominio - morta Una donna : L'Aquila - Un Tragico incidente nella tarda mattinata è costato la vita ad una donna di 85 anni, l'incidente è avvenuto in via penne a L'Aquila, una Nissan Micra, è precipitata per una ventina di metri nel giardino di un condominio. L'auto una Nissan Micra, al bordo della quale era la donna deceduta insieme ad altre due persone, che sono rimaste ferite, , è precipitata per una ventina di metri finendo nel ...

Allerta Listeria in Spagna - c’è la terza vittima : è Una donna di 74 anni : Permane l’emergenza Listeria in Spagna dove è stata registrata una terza vittima colpita dal focolaio di listeriosi scoppiato due settimane fa. Si tratta di una donna di 74 anni. E’ quanto riporta la stampa spagnola, ricordando come al bilancio vadano aggiunti anche due aborti causati dal batterio. La Listeria di solito provoca un’infezione con sintomatologia lieve, ma può essere pericoloso per bimbi, anziani, persone con ...

Scomparsi a Piacenza : “Sebastiani avvistato a cena con Una donna che non era Elisa” : Massimo Sebastiani, 47 anni, è stato avvistato a cena con una donna che non era Elisa Pomarelli, la sera del 26 agosto, quando entrambi erano già due persone scomparse. L'avvistamento ha determinato lo spostamento del campo base di ricerca da Carpaneto (da dove sono Scomparsi) a Castellarquato, dove Sebastiani è stato visto a cena e dove vivono anche i suoi genitori. Secondo chi lo conosce è esperto del territorio e sa muoversi bei ...