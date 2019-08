Un “Governo di svolta” | anche sulle politiche migratorie?

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) Mentre si consumava l’epilogo della crisi politica agostana culminata con l’incarico al Presidente Conte per la formazione del nuovo Governo “giallo-rosso”, al largo della Libia si assisteva all’ennesimo tragico naufragio, con altre 40 vite spezzate. Tra loro,donne e bambini, con i sopravvissuti riportati in Libia. 40 vittime innocenti, in fuga dall’inferno libico, che vanno ad aggiungersi alle altre 600 vittime (secondo le stime dell’OIM) cadute dall’inizio dell’anno lungo la rotta del Mediterraneo centrale. L’accordo tra Italia e Libia, fu firmato per porre fine alle morti in mare e ai viaggi della speranza gestiti dai trafficanti di esseri umani, ma i numeri ci dicono che dal 2017, anno in cui è stato siglato, sono morte 4797 persone, con un tasso di mortalità che si ...

aiedroma : RT @odglazio: Carta di Roma: appello a governo, ''svolta'' sia stop a linguaggio odio - - JTurandot : RT @odglazio: Carta di Roma: appello a governo, ''svolta'' sia stop a linguaggio odio - - odglazio : Carta di Roma: appello a governo, ''svolta'' sia stop a linguaggio odio - -