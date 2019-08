Un asteroide gigante sfiorerà la Terra tra il 14 e il 15 settembre

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 30 agosto 2019) Unsta per sfiorare la. Significa che passerà a 5,3 milioni di chilometri di distanza dal nostro pianeta (qualsiasi materiale celeste che viaggi entro circa 150 milioni di miglia dall’orbita terrestre è considerato vicino): succederà nella notte tra il 14 e il 15, intorno all’1,54 del mattino (ora italiana). La roccia spaziale è stata identificata dal Center for Near-Earth Object Studies della Nasa con il nome di 2000 QWT: è largo ben 290 metri e lungo 650 (cinque volte il grattacielo Pirelli di Milano) e viaggerà alla velocità di 23174 chilometri orari. L’è in orbita attorno al Sole e si avvicina allaall’incirca ogni 20 anni: è stato avvistato dalle parti del nostro pianeta l’12000. Il 2000 QWT è davvero imponente, se si considera il fatto che l’edificio più alto di Londra misura 310 metri in altezza o che quello ...

