Ultim’ora | la decisione della Juventus su Sarri

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 30 agosto 2019) Niente sfida da ex. Sarebbe stata la prima per Maurizio, l’ex eroe di Napoli, l’autore del ‘smo’ e degli anni più belli stilisticamente parlandostoria recente del club partenopeo. L’ allenatoredovrà guardare la sfida contro gli azzurri da casa. Il club bianconero ha infatti confermato chenon guiderà la squadra dalla panchina nell’anticipo delle 20.45 in programma domani sera, big matchseconda giornata di serie A. Colpa di quella polmonite che lo ha colpito un paio di settimane fa, costringendolo a saltare anche l’esordio in campionato contro il Parma. Il vicepresidente, Pavel Nedvedd alla fine dei sorteggi dei gironi di Champions League andati in scena ieri, aveva del resto annunciato il forfait: “Era giusto che queste prime due partite restasse fuori per ristabilirsi, con la polmonite ...

