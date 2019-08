Ultim’ora | Hysaj – Valencia la situazione

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 30 agosto 2019) Secondo la redazione di Sportitalia, la trattativa tra Napoli eper Elseidha subito una brusca frenata. Nonostante ci sia già l’accordo trae il club spagnolo, manca quello tra i due club. Ilavrebbe messo sul piatto 20 milioni di euro, il Napoli sembra non voler scendere sotto i 25. Al momento è tutto fermo, ilci proverà fino all’ultimo giorno di mercato. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ultima ora: NUMERI PRIMI – Juventus-Napoli, precedenti, curiosità e statistiche sul big match allo Stadium Convocazioni Nazionale – Meret ed Insigne chiamati in azzurro da Roberto Mancini Marotta: “Dal punto di vista mediatico l’arrivo di CR7 alla Juventus è paragonabile a quello di Maradona al Napoli” VIDEO – De Bruyne, 50 assist in 4 anni con il Manchester City L'articolo Ultim’ora,la...

tvdellosport : ??| ULTIM'ORA Verso la rottura la trattativa tra @sscnapoli e @valenciacf per #Hysaj! ?? Il giocatore ha l'accordo… - NCN_it : ULTIM'ORA - #NAPOLI-#VALENCIA, ROTTURA VICINA PER #HYSAJ: NON C'È L'ACCORDO PER L'ALBANESE - abelandresg : RT @tvdellosport: ??| ULTIM'ORA Verso la rottura la trattativa tra @sscnapoli e @valenciacf per #Hysaj! ?? Il giocatore ha l'accordo con g… -