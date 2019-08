Ultime Notizie Roma del 30-08-2019 ore 16 | 10

Ultime Notizie Roma del 30-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e ritrovati l’ascolto della redazione Gabriele a Luigi in studio il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte Ha ripreso le consultazioni con i partiti in vista della formazione del nuovo governo prima la delegazione Fratelli d’Italia che ha annunciato posizione senza sconto alcuno al governo quindi poi è toccato alla Lega senza Salvini che espresso ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Conte : iniziate le consultazioni - 30 agosto 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Conte: iniziate le consultazioni. Il futuro Premier incontra i big della politica italiana: i dettagli, 30 agosto 2019,

Pensioni Ultime Notizie : riscatto laurea - per che scopo è utile : Pensioni ultime notizie: riscatto laurea, per che scopo è utile Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano il riscatto degli anni di laurea. La norma legata al riscatto agevolato, introdotta nel DL 4/2019 sta avendo parecchio successo tra i lavoratori che vogliono andare in pensione. Infatti, stando a quanto riporta Il Messaggero, da marzo a luglio 2019 l’Inps ha ricevuto ben 32 mila richieste. Un numero piuttosto importante se si pensa che ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Hong Kong : arrestato il leader degli attivisti : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Ad Hong Kong è stato arrestato il leader degli attivisti, il 22enne Joshua Wong Chi-fun, 30 agosto 2019,

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Partono Chiriches e Hysaj - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: Ultime notizie sulle trattative azzurre. Partono Chiriches e Hysaj, possibile clamorosa svolta per Icardi

