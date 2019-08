Ufficiale – Batosta per la Juventus | infortunio gravissimo per il difensore

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 30 agosto 2019) Giorgio Chiellini, capitano dellaha riportato un gravenel corso dell'allenamento di oggi , ecco il comunicatodel club bianconero: "Nel corso dell'allenamento odierno Giorgio Chiellini ha riportato la distorsione del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni".