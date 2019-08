Tutta colpa del “governo zero”

Amazzonia - lo scempio è in atto da sempre. E non è Tutta colpa di Bolsonaro : Nell’ultimo post abbiamo sviscerato le devastazioni ambientali causate dalla multinazionale Vale e le sue consociate che, con il crollo delle dighe lungo il territorio amazzonico di Minas Gerais, hanno provocato centinaia di vittime, inquinamento permanente e annientamento di specie rare – oltre alla distruzione delle fonti di acqua potabile – nei villaggi circostanti e nelle riserve indigene. Integrare per condizionare Il ...

L'Amazzonia non è “il polmone della Terra” - non sta bruciando Tutta e non è solo colpa di Bolsonaro : Roma. Con una serie di tweet feroci prima, e con alcune dichiarazioni del capo del suo staff dopo, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha fatto sapere di volere rifiutare gli oltre 22 milioni di dollari promessi dal G7 per aiutare il suo paese a combattere gli incendi che stanno colpendo l’Amaz

Cena di sushi : in 12 con la gastroenterite/ Tutta colpa della alghe… : Cena a base di sushi causa la gastroenterite a 12 persone: Tutta colpa dell'alga utilizzata per la preparazione dello stesso pesce crudo

Crisi di Governo : “Può tornare governo gialloverde - la crisi è Tutta colpa di Conte - è un uomo del PD” : Il Professor Paolo Becchi è intervenuto ai microfoni di Matteo Torrioli su Radio Cusano Campus per commentare la crisi di governo. Salvini si è mosso tradi? “Mi sembra una cosa del tutto inutile. Lui ci ha provato: è stato un blitz che si è dimostrato un fallimento. Ora si tratta di vedere come uscirne. Mi sembra giustificato, perché ha vinto le elezioni europee, ha visto che non riusciva a cambiare. Ma il responsabile della crisi è Conte, non ...

La Foresta Amazzonica va a fuoco. Bolsonaro : “E’ Tutta colpa delle ONG” : Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha accusato le organizzazioni non governative di aver appiccato gli incendi nella Foresta Amazzonica per mettere in cattiva luce il suo governo. Una bufala non sostenuta da nessuna prova.Continua a leggere

Allarme listeriosi in Spagna/ 150 casi e una vittima : Tutta colpa della carne cruda : Allarme listeriosi in Spagna: 150 i casi appurati, compresa una vittima, una donna di 90 anni. Bisogna evitare di mangiare la carne cruda

SPIDER-MAN - DIVORZIO SONY-DISNEY/ Fan ironici "Tutta colpa della Gemma dell'Anima" : SPIDER-MAN, pronto il DIVORZIO fra Sony e Disney. Fan ironici sui social: "E' tutta colpa della Gemma dell'Anima". Le ultime

Roberto Calderoli contro Fico : "Se del taglio ai parlamentari non se ne farà nulla - è Tutta colpa sua" : Se del taglio dei parlamentari non se farà niente, sarà per colpa del M5s e soprattutto di Roberto Fico, "è lui - secondo il vicepresidente leghista del Senato, Roberto Calderoli - il vero responsabile". "Andiamo con ordine. Martedì alle 18.30 Salvini ha detto che eravamo pronti a votare subito alla

Corinaldo - si spacca la gang : «I morti? Tutta colpa di quei bamboccioni» : Così scrupolosi da premurarsi, prima di partire per le Marche, di telefonare a uno dei gestori della Lanterna Azzurra. «A che ora arriva Sfera Ebbasta, sicuro che lo vedremo?»,...

JACKPOT SUPERENALOTTO/ 200 milioni - Tutta colpa del cervello limbico : Il JACKPOT per la prossima giocata del SUPERENALOTTO prevede un premio superiore ai 200 milioni. Quando si tratta di giocare comanda il cervello limbico

Paola Di Benedetto lascia Fede - Tutta colpa di Emma Muscat? Novità : Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati: c’entra Emma Muscat Il triangolo no, non lo avevamo considerato. Paola Di Benedetto ha lasciato Federico Rossi, ormai è ufficiale. Il settimanale Chi ci rivela anche il vero motivo per cui l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi abbia preso tale decisione. A quanto pare, il cantante del […] L'articolo Paola Di Benedetto lascia Fede, tutta colpa di Emma Muscat? Novità ...

Le critiche a Meghan Markle? "Tutta colpa della stampa britannica" - : Carlo Lanna Sarebbe colpa della stampa britannica se continuano a trapelare indiscrizione sulla vita di Meghan Markle, lo rivela un'esperta di corte Fin dal primo momento in cui Meghan Markle è stata presentata come la fidanzata del Principe Harry, in molti hanno criticato il suo stile e il suo modo di porsi con i sudditi. È stata presa di mira per ogni cosa: dal sorriso che riservava ai fotografi fino all’abito indossato per ...

Prof fa sesso a scuola con un 13enne : “È Tutta colpa sua - era sempre aggressivo” : Brittany Zamora, insegnante 28enne dello Stato USA dell'Arizona, è stata condannata a 20 anni di carcere per aver fatto sesso con un suo alunno, anche in classe. Ora però il suo avvocato è tornato alla carica: "Quel ragazzino era ossessionato da lei" e "molto aggressivo".Continua a leggere

Infarto e malattie cardiovascolari - Tutta colpa di un gene perduto : All’origine degli attacchi di cuore e delle malattie cardiovascolari negli esseri umani potrebbe esserci un gene, perduto dai nostri antenati 2-3 milioni di anni fa: l’assenza della molecola che produce uno zucchero presente anche nella carne rossa spiegherebbe perché i disturbi cardiaci sono comuni nell’uomo e molto rari in tutti gli altri animali. Uno studio pubblicato su “Pnas” da ricercatori ...