Trump vuole disboscare la più grande foresta degli USA per costruire strade | miniere e

Alaska - Trump vuole eliminare le restrizioni per la foresta nazionale di Tongass [FOTO] : Il presidente Usa Donald Trump prepara una mossa destinata a rilanciare l’economia degli Stati Uniti: secondo quanto pubblicato oggi dal Washington Post, Trump ha incaricato il segretario all’Agricoltura, Sonny Perdue, di eliminare le restrizioni – imposte circa 20 anni fa – al disboscamento nella foresta nazionale di Tongass, nel sud-est dell’Alaska. Il quotidiano americano cita tre fonti informate della decisione, ...

Guerra dei dazi - dal G7 segnali di tregua. Trump : la Cina vuole un accordo a tutti i costi : La spirale innescata dalla Guerra dei dazi tra Usa e Cina, che la scorsa settimana aveva conosciuto un nuovo picco di tensioni facendo tremare i mercati, ha conosciuto una battuta d'arresto. Dopo i recenti botta e risposta a suon di tariffe, dal G7 di Biarritz, Donald Trump ha annunciato che la Cina "vuole un accordo" e lo vuole "a tutti i costi perche' e' stata pesantemente colpita dai dazi e ha perso 3 milioni di posti di lavoro in poco ...

Perché Trump vuole la Groenlandia : perderà 440 miliardi di tonnellate di ghiaccio : (foto: Sean Gallup/Getty Images) In questo agosto infuocato, uno dei posti più freddi della Terra continua a far parlare di sé. È la Groenlandia ovviamente, la più grande isola del pianeta, sede dell’unica calotta di ghiacci eterni al di fuori del continente antartico. E da qualche tempo, anche una nuova fonte di imbarazzo per l’amministrazione americana, in seguito alla proposta di Trump (subito rispedita al mittente dalla sua controparte ...

Tutti i Paesi in cui esiste lo ius soli - che Trump vuole eliminare : Foto di SAUL LOEB/AFP/Getty Images La cittadinanza americana potrebbe smettere di essere un diritto di nascita. L’ultimo fronte polemico aperto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguarda il cosiddetto birthright citizenship, comunemente entrato nel dibattito politico del nostro Paese con il nome di ius soli. Si tratta di una norma sancita dall’ordinamento americano tramite il XIV emendamento della Costituzione e la sua ...

La Danimarca non vuole vendergli la Groenlandia - Trump annulla la visita ufficiale : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il rinvio della sua visita in Danimarca, prevista all'inizio del mese prossimo, dopo il secco monito della premier danese, Mette...

Trump - la Danimarca non gli vuole vendere la Groenlandia : il presidente Usa annulla la visita : La premier danese non è disposta a vendere la Groenlandia a Donald Trump. Per questo il presidente degli Stati Uniti ha deciso di rinviare la sua visita in Danimarca, prevista all’inizio di settembre. Ad annunciarlo è lui stesso, come al solito tramite un tweet. “La Danimarca è un Paese molto speciale con persone incredibili, ma sulla base dei commenti del primo ministro Mette Frederiksen, che non sarebbe interessata a discutere ...

Trump vuole la Groenlandia? Dovrebbe stare attento al rovescio della medaglia : Donald Trump è un uomo pratico. Se vuole la Groenlandia ha buone ragioni. La geologia è dalla sua parte. L’isola più grande del mondo emerge dalla placca nordamericana, il cui confine attraversa l’Islanda. Non solo gli abitanti della Groenlandia, indignati dalla proposta americana, ma anche quelli di Reykjavik dormono sonni poco tranquilli. A quanto pare, l’idea di svegliarsi cittadini americani non entusiasma. E neppure quella di popolare un ...

Trump vuole comprare la Groenlandia e ironizza : “Prometto di non fare questo” [FOTO] : Il presidente Trump ha ironizzato su Twitter in merito alla notizia secondo la quale starebbe riflettendo sull’acquisto della Groenlandia: il tycoon ha pubblicato una foto sul suo profilo con un’enorme Trump Tower su suolo groenlandese. L’immagine è accompagnata dal commento: “Prometto di non fare questo in Groenlandia“. Il presidente ha confermato il suo interesse per l’acquisto della Groenlandia, affermando ...

Sì - Trump vuole davvero comprare la Groenlandia : Foto di Michael Steele /Allsport Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è seriamente intenzionato ad acquistare la Groenlandia. Come spesso accade quando di mezzo c’è l’attuale inquilino della Casa Bianca, il confine tra boutade e dichiarazione d’intenti è estremamente labile e mai come in questo caso la notizia richiedeva una conferma o una smentita da parte del diretto interessato. Conferma che è puntualmente arrivata ...

Richard Gere vuole incontrare Salvini : "E' un baby Trump - usa la stessa ignoranza" : L'attore parla dell'emergenza migranti, dopo essere salito a bordo della nave Open Arms. E su Salvini: "Vorrei incontrarlo...

Trump vuole comprare la Groenlandia. Il governo : “Grazie - non siamo in vendita” : Il presidente Usa punta a superare la Cina nella corsa all’Artico e alle sue risorse sull’isola del Regno di Danimarca

Trump vuole comprare la Groenlandia/ Usa verso nuovo colonialismo? Danimarca frena : Trump vuole comprare la Groenlandia: Presidente Usa verso nuovo colonialismo? La Danimarca frena, cosa ci celerebbe dietro questa decisione.

Gli Usa tornano alla carica - Trump vuole comprare la Groenlandia. Ecco perché : La proposta del presidente americano, Donald Trump, di valutare l'acquisto della Groenlandia non e' una provocazione, ne' tantomeno una boutade elettorale ma fa parte della strategia d'espansione americana adottata sin dalla seconda meta' dell'Ottocento e ora rafforzata in chiave anti-Cina e anti-Russia. Oggi la Groenlandia torna a essere allettante per Washington grazie in primis al cambiamento climatico che ha reso l'isola piu' grande del ...

Trump vuole COMPRARE GROENLANDIA DA DANIMARCA/ Replica a Usa 'isola non in vendita' : TRUMP VUOLE COMPRARE la GROENLANDIA: Presidente Usa pronto all'offerta alla DANIMARCA ma il mondo politico danese Replica seccamente 'non è in vendita'.