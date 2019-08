Trovato uno squalo di 8 metri | 6 cose che nessuno immaginerebbe mai sugli squali

Bentornati cani soldato : Bruno e Chiara hanno Trovato una casa : hanno scortato in Afghanistan i soldati italiani. E ora in Italia fanno una vita da vip. Ha gli occhi buoni e ti guarda per elemosinare carezze. Quando la noti da lontano incute quasi paura, data la stazza, ma poi ti avvicini e ti rendi conto che è docile e affettuosa. Chiara è un bellissimo cane di 14 anni, dal manto bianco e striato. Se non fosse che la sua storia è riportata sulla sua cuccia, messa in un angolo della masseria ...