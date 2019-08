Tredici 3 | Le Critiche Sulla Nuova Stagione Ecco Perchè!

Fonte : uominiedonnenews

(Di venerdì 30 agosto 2019)3: la terzadella serie, parte già con una serie di polemiche. Il pubblico televisivo non ha mandato giù la fine che è stata scelta dagli sceneggiatori per Bryce!è la serie tv targata Netflix che ha appassionato adolescenti e non solo. Quest’ultima, però, che sta giungendo alla sua terza(che inizierà il 23 agosto), ha sollevato tantissime polemiche per via della scena del suicidio della protagonista, Hannah. La ragazzina aveva lasciatovideocassette prima di porre fine alla sua vita, cosa che deve il nome alla serie. La scena del suicidio è stata poi eliminata anche da Netflix, ma addirittura alcune persone hanno lanciato delle accuse circa il fatto che, a seguito della messa in onda di, ci sono stati gesti di emulazione da parte di giovani ragazzi. Ma sembra che siano destinate a sorgere presto tantissime altre ...