Tragedia Luis Enrique | il cordoglio del mondo del calcio per la morte della figlia

Tragedia per Luis Enrique - è morta la figlia di 9 anni : "Sarai la nostra stella" : La piccola Xana è venuta a mancare all’età di nove anni dopo aver lottato per cinque lunghi mesi contro un osteosarcoma: il...

Luis Enrique - Tragedia per l’allenatore : morta la figlia di 9 anni : Dramma per l’ex allenatore della Roma Luis Enrique. E’ deceduta a soli nove anni la figlia Xana a causa di una grave malattia. E’ stato lo stesso ex ct della Spagna, dimessosi dall’incarico lo scorso 19 giugno per stare vicino alla famiglia, in un comunicato riportato dai principali media spagnoli. La bambina era malata di un tumore alle ossa. “Nostra figlia Xana è morta questo pomeriggio all’età di 9 anni, ...