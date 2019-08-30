Traffico Roma del 30-08-2019 ore 18 | 00

LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente #traffico - Raccordo Anulare code fra Pontina e Tuscolana > Esterna #luceverde #Lazio - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo Firenze… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo Firenze S… -
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Traffico Roma del 30-08-2019 ore 08:30 Roma Daily News
INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO IL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà: CI SONO CODE A PARTIRE DALL'AERROPORTO DI ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 17 : 30 : DISAGI PER UN INCIDENTE sulla diramazione Roma sud da torrenova a monteporzio direzione autosole altro incidente con code sul tratto urbano della a24 dalla tangenziale a portonaccio verso il raccordo anulare sul raccordo anulare code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite pontina Romanina in città per un cantiere è CHIUSA AL Traffico VIA COLLATINA FRA PIAZZA MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA PER LAVORI CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 17 : 00 : DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA DEI SETTEBAGNI TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA FRANCO ARCALLI INCOLONNAMENTI IN VIA DEL MARE ALTEZZA VITINIA VERSO OSTIA PER UN INCENDIO DI STERPAGLIE, ALL’OPERA I VIGILI DEL FUOCO PER UN CANTIERE FINO AL 7 SETTEMBRE è CHIUSA AL Traffico VIA COLLATINA FRA PIAZZA MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA RIAPERTA AL Traffico VIA ATTILIO HORTIS IN PRECEDENZA CHIUSA NEI PRESSI DI VIALE DELLA VENEZIA GIULIA PER LAVORI ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 16 : 30 : DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA DEI SETTEBAGNI TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA FRANCO ARCALLI INCOLONNAMENTI IN VIA DEL MARE ALTEZZA VITINIA VERSO OSTIA PER UN INCENDIO DI STERPAGLIE, ALL’OPERA I VIGILI DEL FUOCO PER UN CANTIERE FINO AL 7 SETTEMBRE è CHIUSA AL Traffico VIA COLLATINA FRA PIAZZA MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA RIAPERTA AL Traffico VIA ATTILIO HORTIS IN PRECEDENZA CHIUSA NEI PRESSI DI VIALE DELLA VENEZIA GIULIA PER LAVORI ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 15 : 30 : RIAPERTO VIALE DELLO STADIO OLIMPICO CHIUSO PRECEDENTEMENTE ALL’ALTEZZA DI VIA EDMONDO DE AMICISA CAUSA DI UN INCIDENTE, ORA SUL POSTO SI TRANSITA REGOLARMENTE.. AL PRENESTINO CHIUSA PER UN INCENDIO VIA ATTILIO HORTIS ALL’ ALTEZZA VIALE DELLA VENEZIA GIULIA INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO, RALLENTAMENTI TRA VIA DEL RISARO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA TANG. EST TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM- TE IN DIREIZONE DI ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 14 : 30 : SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA. ANCORA CHIUSO PER UN GRAVE INCIDENTE VIALE DELLO STADIO OLIMPICO ALL’ALTEZZA DI DI VIA EDMONDO DE AMICIS IN DIREZIONE PIAZZALE CLODIO. AL PRENESTINO CHIUSA PER UN INCENDIO VIA ATTILIO HORTIS ALL’ ALTEZZA VIALE DELLA VENEZIA GIULIA SU Via Tiburtina Altezza Settecamini Traffico rallentato PER olio sulla SEDESTRADALE in direzione ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 13 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. Traffico SCORREVOLE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E SULLA TANGENZIALE EST. A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, VI RICORDIAMO CHE CONTINUA A ESSERE CHIUSO VIALE DELLO STADIO OLIMPICO IN PROSSIMITÀ DI VIA EDMONDO DE AMICIS VERSO PIAZZALE CLODIO. SI VIAGGIA IN CODA, ANCORA PER UN INCIDENTE, IN VIA TIBURTINA IN ZONA SETTECAMINI GUIDANDO ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 12 : 30 : ANCORA CHIUSO PER UN GRAVE INCIDENTE IL VIALE DELLO STADIO OLIMPICO ALL’ALTEZZA DI VIA EDMONDO DE AMICIS, IN DIREZIONE DI PIAZZALE CLODIO. RIPERCUSSIONI SUL Traffico DI ZONA. CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA A24 Roma-TERAMO E VIA PRENESTINA. CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 11 : 30 : AL DELLA VITTORIA GRAVE INCIDENTE SEGNALATO SU VIALE DELLO STADIO OLIMPICO: AL MOMENTO LA STRADA è CHIUSA A SCENDERE VERSO IL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, CON RALLENTAMENTI CONSEGUENTI SU VIA DEL FORO ITALICO E SU VIALE DELLA MACCHIA DELLA FARNESINA. LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 10 : 30 : LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO. rimaniamo in zona per segnalare un incidente avvenuto su viale dello stadio olimpico: ci sono code a partire da via monti della farnesina a ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 10 : 00 : LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO. SUL Tratto Urbano DELL’ A24 TOMA-TARAMO RALLENTAMENTI E code PER Traffico intenso fra Portonaccio e LA Tangenziale Est in direzione DEL CENTRO ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 09 : 30 : LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO. SUL Tratto Urbano DELL’ A24 TOMA-TARAMO RALLENTAMENTI E code PER Traffico intenso fra Portonaccio e LA Tangenziale Est in direzione DEL CENTRO ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 09 : 00 : INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO IL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà: CI SONO CODE A PARTIRE DALL’AERROPORTO DI CIAMPINO. Traffico RALLENTATO, DI CONSEGUENZA, ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA. A Roma NORD, ZONA SERPENTARA, Traffico rallentato PER incidente IN Via Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco. A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI TRANSITA A ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 08 : 30 : INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO IL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà: CI SONO CODE A PARTIRE DALL’AERROPORTO DI CIAMPINO. Traffico RALLENTATO, DI CONSEGUENZA, ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA. A Roma NORD, ZONA SERPENTARA, Traffico rallentato PER incidente IN Via Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco. A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI TRANSITA A ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 08 : 00 : SUL GRA. IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO LO SVINCOLO D’USCITA DAL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLA TIBURTINA ALLA NOMENTANA. A RomaNORD, ZONA SERPENTARA, Traffico rallentato PER incidente IN Via Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco. ALTRO INCIDENTE ALL’OSTIENSE SU ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 07 : 30 : SUL GRA. IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO LO SVINCOLO D’USCITA DAL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLA TIBURTINA ALLA NOMENTANA. A RomaNORD, ZONA SERPENTARA, Traffico rallentato PER incidente IN Via Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco. ALTRO INCIDENTE ALL’OSTIENSE SU ...