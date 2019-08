Traffico Roma del 30-08-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 30-08-2019 ore 13 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. Traffico SCORREVOLE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E SULLA TANGENZIALE EST. A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, VI RICORDIAMO CHE CONTINUA A ESSERE CHIUSO VIALE DELLO STADIO OLIMPICO IN PROSSIMITÀ DI VIA EDMONDO DE AMICIS VERSO PIAZZALE CLODIO. SI VIAGGIA IN CODA, ANCORA PER UN INCIDENTE, IN VIA TIBURTINA IN ZONA SETTECAMINI GUIDANDO ...

Traffico Roma del 30-08-2019 ore 12 : 30 : ANCORA CHIUSO PER UN GRAVE INCIDENTE IL VIALE DELLO STADIO OLIMPICO ALL’ALTEZZA DI VIA EDMONDO DE AMICIS, IN DIREZIONE DI PIAZZALE CLODIO. RIPERCUSSIONI SUL Traffico DI ZONA. CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA A24 Roma-TERAMO E VIA PRENESTINA. CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE ...

Traffico Roma del 30-08-2019 ore 11 : 30 : AL DELLA VITTORIA GRAVE INCIDENTE SEGNALATO SU VIALE DELLO STADIO OLIMPICO: AL MOMENTO LA STRADA è CHIUSA A SCENDERE VERSO IL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, CON RALLENTAMENTI CONSEGUENTI SU VIA DEL FORO ITALICO E SU VIALE DELLA MACCHIA DELLA FARNESINA. LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI ...

Traffico Roma del 30-08-2019 ore 10 : 30 : LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO. rimaniamo in zona per segnalare un incidente avvenuto su viale dello stadio olimpico: ci sono code a partire da via monti della farnesina a ...

Traffico Roma del 30-08-2019 ore 10 : 00 : LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO. SUL Tratto Urbano DELL’ A24 TOMA-TARAMO RALLENTAMENTI E code PER Traffico intenso fra Portonaccio e LA Tangenziale Est in direzione DEL CENTRO ...

Traffico Roma del 30-08-2019 ore 09 : 00 : INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO IL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà: CI SONO CODE A PARTIRE DALL’AERROPORTO DI CIAMPINO. Traffico RALLENTATO, DI CONSEGUENZA, ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA. A Roma NORD, ZONA SERPENTARA, Traffico rallentato PER incidente IN Via Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco. A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI TRANSITA A ...

Traffico Roma del 30-08-2019 ore 08 : 00 : SUL GRA. IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO LO SVINCOLO D’USCITA DAL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLA TIBURTINA ALLA NOMENTANA. A RomaNORD, ZONA SERPENTARA, Traffico rallentato PER incidente IN Via Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco. ALTRO INCIDENTE ALL’OSTIENSE SU ...

Traffico Roma del 29-08-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA PONTINA ALL’ARDEATINA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’ URBE VERSO IL RACCORDO ANULARE. AL NOMENTANO TIBURTINO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONER NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA LORENZO IL MAGNIFICO IN DIREZIONE S. GIOVANNI. SULLA VIA AURELIA IN ATTESA DELLA RIMOZIONE DI UN VEICOLO ANDATO A FUOCO ...

Traffico Roma del 29-08-2019 ore 19 : 00 : Traffico SOSTENUTO MA ACOMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO ANULARE, ZONA SUD, RESTANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN DIREZIONE QUINDI TUSCOLANA. ABBIAMO CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. VI SONO DEI LAVORI E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. CODE PER Traffico INTENSO ANCHE IN VIA AURELIA TRA PIAZZA IRNERIO E IL RACCORDO E IN VIA ...

