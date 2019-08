Toyota - Stop temporaneo alla produzione dopo la Brexit

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 30 agosto 2019) Laha in programma di fermare le attività dell'impianto inglese di Burnaston nei giorni successivi, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea in calendario per il 31 ottobre prossimo. Lo stabilimento, secondo quanto riferito da un portavoce della Casa nipponica, rimarrà chiuso da venerdì primo novembre e riaprirà solo il lunedì successivo per due giorni. L'incertezza sul futuro. A Burnaston, dove vengono assemblate leAvensis e Corolla, è, infatti, previsto che le attività produttive siano regolari nelle giornate del 4 e del 5 novembre grazie, in particolare, alle scorte di magazzino, ma per i giorni successivi non vi è alcuna certezza, almeno per il momento. "Non sappiamo quale sarà la situazione effettiva. Abbiamo già accumulato un paio di giorni di scorte supplementari da utilizzare il lunedì e il martedì ma poi dovremo vedere quale ...

