Tiro a segno | Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 | il cinese Yu vince nella carabina 10m

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : Marco Suppini si qualifica per la finale di carabina 10m : Dal Coppa del Mondo di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Rio de Janeiro, arriva una bella notizia per il movimento italiano: Marco Suppini sarà nella finale maschile – h 18.30 italiane – di carabina ad aria compressa dai 10m. L’emiliano infatti, con uno score di 628,2 punti, è riuscito a ottenere il quinto punteggio complessivo di qualifica sugli ottantotto partecipanti al contest prenotando la gara per il podio dove se ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo 2019 : la pistola 10m al maschile parla indiano - Verma batte tutti. La Turchia ottiene due pass per Tokyo : Concludere una giornata della Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019 senza almeno una vittoria dell’India sarebbe stata una notizia clamorsa; e infatti tutto ciò non è accaduto. Nell’ultima finale della seconda giornata di gare da Rio de Janeiro, lo shooter di pistolasi è imposto nella gara ad aria compressa dalla distanza dei 10m totalizzando 244,2 punti. Un successo netto quello dell’asiatico che si è messo dietro il redivivo ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : l’ungherese Veronika Major fa sua la gara di pistola sportiva 25m : Risuona l’inno magiaro a Rio de Janeiro, dove è in corso di svolgimento la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno. La firma è quella della ventiduenne Veronika Major, che nella gara di pistola sportiva donne dalla distanza di 25m si mette dietro le altre sette finaliste coprendo 33 dei 50 bersagli a disposizione; per la magiara arriva la seconda vittoria stagionale in questo format, dopo quella raccolta nell’opening ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : il croato Peter Gorsa si impone nella 3 posizioni : Una gara emozionante risolta all’ultimo Tiro. Alza la carabina al cielo il croato Peter Gorsa che nella gara maschile di 3 posizioni da 50m della quarta tappa della Coppa del Mondo di Rio de Janeiro si aggiudica il contest riuscendo a salire sul gradino più alto del podio. Il veterano europeo (alla sua seconda affermazione in CdM nel format, ndr) mettendo insieme 462,2 punti ha preceduto al photofinish – grazie a un preciso 10,0 a ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella pistola sportiva 25 metri fuori le azzurre - in finale Anna Korakaki : Concluse anche le eliminatorie della pistola sportiva 25 metri della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Rio de Janeiro, in Brasile: chiude al comando la teutonica Josefin Eder, che precede la magiara Veronika Major e l’ellenica Anna Korakaki, mentre vengono eliminate le due azzurre in gara: 35ma Margherita Brigida Veccaro, 45ma Sara Costantino. Conclude al primo posto la tedesca Josefin Eder con 590, che supera l’ungherese ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : azzurri fuori dalla finale nella carabina tre posizioni : Si sono concluse le eliminatorie della carabina tre posizioni maschile da 50 metri della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso a Rio de Janeiro: i 57 tiratori che ieri avevano superato la prima qualifica si sono dati battaglia per accedere alla finale e conquistare le due carte olimpiche che saranno in palio. Resteranno fuori dall’atto conclusivo a otto i tre azzurri in gara. Non arriverà dunque per la nostra Federazione il ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella carabina tre posizioni superano le prime eliminatorie i tre azzurri : Si è conclusa la prima giornata anche per eliminatorie della carabina tre posizioni maschile da 50 metri della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno iniziata oggi a Rio de Janeiro: il gruppo di pretendenti alla finalissima è stato scremato dagli ottanta iscritti iniziali ai 57 che domani si daranno battaglia per accedere all’ultimo atto e conquistare le due carte olimpiche che saranno in palio. Ottime notizie in casa Italia: i tre ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : l’indiana Valarivan vince nella carabina 10m donne : Ancora India, sempre India. Il movimento asiatico, in questo momento probabilmente anche più forte al Mondo, non smette di raccogliere affermazioni nella Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno. Il merito all’interno del poligono di Rio de Janeirp è di Elavenil Valarivan che sale sul gradino più alto del podio nella gara di carabina 10m donne totalizzando 251,7 punti e superando nel testa a testa conclusivo la britannica Seonaid McIntosh, ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : l’americana Tucker guida il gruppo delle finaliste della carabina 10m. Italiane lontanissime : Si è aperta ufficialmente la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno, in quel di Rio de Janeiro. Nel poligono che fu olimpico tre anni fa, la prima gara pesante è stata quella delle qualificazioni della carabina 10m donne. Ecco come sono andate le cose. La statunitense Mary Carolynn Tucker mettendo insieme 631,1 punti ha ottenuto l’accesso alla finale come prima di un gruppo di altre sette tiratrici che comprende: la romena ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : i convocati dell’Italia. Guidano Giordano e Mazzetti. Assente Petra Zublasing : Il dado è tratto. Valentina Turisini ha scelto la squadra azzurra di Tiro a segno che volerà alla volta di Rio de Janeiro, dove si svolgerà la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019, andando a caccia dei pass olimpici in vista di Tokyo 2020. Una formazione robusta e composta di ben 15 elementi: ci sono i veterani Giordano e Mazzetti, che ai Giochi di Rio seppero conquistare una finale a testa nelle specialità di pistola, mentre sarà Assente ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : una delle ultime chance per cercare di andare a Tokyo 2020 : Da Rio de Janeiro a Tokyo, in un ideale passaggio di consegne. Lo shooting centre brasiliano è pronto ad ospitare la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno: un appuntamento importantissimo, nel poligono che tre anni fa assegnò le medaglie a Cinque Cerchi, visto che sarà per tanti shooter una delle ultime occasioni per andare a caccia dei pass olimpici verso Tokyo 2020. Sulle linee di sparo carioca saranno in tantissimi, dai ...

Tiro a segno - Campionati Italiani Assoluti 2019 : Marco Suppini vince nella 3 posizioni. A Ilenia Marco e Alessio Torracchi i titoli di pistola 10m : Penultima giornata dei Campionati Italiani di Tiro a segno 2019 Senior, Juniores e Para in quel di Bologna, con altri tre titoli assegnati all’interno del poligono felsineo. Il primo “Urrà” tricolore è arrivato da Ilenia Marconi (Fiamme Gialle) che, nella gara femminile di pistola ad aria compressa da distanza 10m, si è imposta con lo score di 239,7 – centrando così la sua seconda vittoria in carriera agli Assoluti nella ...

Tiro a segno - Campionati Italiani Assoluti 2019 : Zublasing - tris nella 3 posizioni. Mazzetti si impone nell’automatica : Prosegue senza sosta, in quel del poligono di Bologna, il programma dei Campionati Italiani Assoluti Senior, Juniores e Para 2019 di Tiro a segno. Nell’impianto che a settembre ospiterà gli Europei a fuoco, dove vi saranno in palio le carte olimpiche verso Tokyo 2020, oggi è stata la volta dei contest di carabina 3 posizioni donne da 50m e di pistola automatica uomini da 25m. nella gara femminile a salire sul gradino più alto del podio è ...

Tiro a segno - Campionati Italiani Assoluti 2019 : Barbara Gambaro fa festa nella carabina 10m : Dopo l’antipasto di ieri, a Bologna sta decollando il programma di gara ai Campionati Italiani Assoluti Seniores, Juniores e Para di Tiro a segno. nella giornata odierna il “main event” era rappresentato dal contest di carabina ad aria compressa donne dalla distanza 10m, che ha visto imporsi l’atleta delle Fiamme Oro Barbara Gambaro: con lo score di 248,6 punti l’altoatesina è riuscita a prendersi il gradino più ...