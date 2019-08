The New Pope | ecco il trailer della serie di Paolo Sorrentino

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 30 agosto 2019) The NewE’ stato diffuso il teaserufficiale di The New, laoriginale Sky-Hbo-Canal+ creata e diretta dal Premio Oscar. La produzione internazionale, che sarà presentata in anteprima il prossimo primo settembre nel corso76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come evento speciale fuori concorso, sbarcherà prossimamente su Sky Atlantic con nove nuovi episodi che riprenderanno la storia lì dove l’aveva lasciata The Young, ovvero con il malore di Papa Pio XIII, interpretato da Jude Law. New entry di questa seconda stagione sarà John Malkovich, nei panni del Papa Nuovo: sarà lui ad inaugurare un papato in netto contrasto con quello di Papa Lenny Belardo che, dopo essersi accasciato sul balconeBasilica di San Marco a Venezia, finirà in coma. Un coma destinato però a non durare a lungo… È ...

