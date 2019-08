“The Great Green Wall” | il docu-film sostenuto da Building Energy debutta alla Biennale

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019)S.p.A., multinazionale italiana che opera come Global Integrated IPP (Independent Power Producer) nel settore delle energie rinnovabili,nel mondo del cinema sostenendo ilmentario TheWall, di Jared P. Scott, focalizzato sugli effetti della desertificazione e i cambiamenti climatici. La pellicola verrà presentata domani, sabato 31 agosto, nel corso della rassegna autonoma “Giornate degli Autori” all’interno della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il– realizzato con il supporto di Connect4Climate-World Bank Group,, Wce Global Fund, African Union, Global Environment Facility, Irish Aid, SOS Sahel e Tree Aid- narra, la storia della “Grande Muraglia Verde” attraverso il viaggio della cantante e attivista maliana Inna Modja nelle nazioni devastate dguerra e dcarestia provocata ...

InterFCNews : ???? - #Marotta : 'We can consider the incoming market closed. I thank #Ausilio who did a great job.” ???? - #Marotta… - Rhox_the_Great : RT @borghi_claudio: Grandi risultati internazionali! - Rhox_the_Great : @MarcoRizzoPC Quindi loro vorrebbero poter fare la stessa cura fatta ai greci. Ma noi non siamo greci . . . o no? -