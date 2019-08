Teramo | bimbo di cinque anni annega nella piscina di un hotel a Silvi Marina

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio, intorno alle ore 17:00, presso l'Abruzzo, una struttura alberghiera che si trova in via Garibaldi a, località turistica della provincia di. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un bambino di solitodello stessomentre stava facendo il bagno insieme ad alcuni amichetti. Il dramma si è verificato sotto gli occhi increduli dei genitori e degli altri turisti, i quali hanno provveduto a soccorrere immediatamente l'infante e a chiamare un'ambulanza. Quando ilè stato estratto dall'acqua era ancora vivo, ma poi sarebbe deceduto poco dopo: i sanitari giunti sul luogo del fatto di cronaca hanno fatto di tutto per poterlo rianimare. Aperta un'indagine Sul posto, come accade sempre in questi casi, sono giunti i carabinieri della locale stazione per ...

SILVANOCOPILUL : Teramo, bimbo di 5 anni muore in piscina per una congestione - infoitinterno : Teramo, bimbo di 5 anni muore in piscina per una congestione - infoitinterno : Teramo, bimbo di 5 anni annega in piscina -