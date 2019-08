Taylor Mega e il livido quadrato Il manager | ' Sei andata con uno con la cap*ella '

Gf - Taylor Mega posa con un elettrostimolatore per addominali e il web insorge : La web influencer ha condiviso una nuova foto sexy sul suo profilo Instagram che sembra aver diviso a metà l'opinione del web. Dopo essere diventata protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, Taylor Mega continua a dividere l'opinione degli italiani. A far parlare dell'ex gieffina, nelle ultime ore, è la nuova foto sexy pubblicata dalla web influencer sul suo profilo Instagram. Un'immagine che ...

Taylor Mega si commuove con i suoi fan : Per me questo è il massimo : Taylor Mega non trattiene l’emozione a seguito di un incontro inaspettato con una fan per le vie di Milano e condivide le emozioni che ogni giorno i suoi follower le regalano. Taylor Mega è uno dei personaggi del momento. Influencer e regina dei reality, la modella friulana ha un seguito pazzesco di cui lei si prende cura costantemente. Ed è proprio un episodio accaduto di recente l’ulteriore conferma dello stretto legame che la ...

“Per me è il massimo”. E Taylor Mega si commuove : un incontro davvero inaspettato : Siamo abituati a vederla in forma smagliante, sempre tirata a lucido, quasi austera. Stavolta Taylor Mega appare come non l’avevamo mai vista. Da quando ha trovato il successo, ovvero dai salotti di Barbara D’Urso e dalla partecipazione alla Casa del Grande Fratello 16, l’influencer, anzi, l’influencer marketing come ama definirsi, ha trovato veramente sempre più seguaci a pendere dalle sue labbra. E lei li riempie di contenuti. Dalle immagini ...

Taylor Mega da svenire. Si allena così : senza reggiseno. Poi l’annuncio a sorpresa : Se si facesse un concorso per sancire l’influencer più sexy, la prima posizione andrebbe senza alcun dubbio a Taylor Mega. Sensuale, attraente, è una vera e propria bomba e delizia i suoi follower che degli scatti sempre al limite del “legale”. L’ultimo a mandare in tilt il web era quello in cui la si vedeva protagonista di una seduta di allenamento direttamente dalla sua barca: piegamenti e addominali non sono mai stati così hot.\\ Esercizi ...

Gennaro Lillio torna a parlare di Taylor Mega : 'È una persona molto sensibile' : Gennaro Lillio è uno dei personaggi più chiacchierati dell'estate 2019. Il modello partenopeo incalzato dalle domande dei follower, ha fatto chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale. Inoltre, ha svelato i suoi progetti di lavoro per il futuro ed ha speso delle belle parole per Taylor Mega. Stando a quanto riferito da Gennaro, tra lui e Francesca De Andrè non c'è nessuna speranza di un riavvicinamento. Nonostante i segnali lanciati sui ...

Taylor Mega allenamenti hot in barca a Porto Cervo. Le foto da cardiopalma : Taylor Mega, la biondissima influencer, classe 1993, non rinuncia ai suoi allenamenti neanche in vacanza. A largo di Porto Cervo, la friulana, tra addominali a testa in giù attaccata al boma dello yacht, piegamenti e slanci, regala ai suoi fan gli scatti del suo impegno e ovviamente dei suoi risulta

“Lui no!”. Taylor Mega scatenata : non ci sta e lo affonda con parole durissime : Anche l’influencer Taylor Mega si scaglia contro la partecipazione di Damiano Er Faina a Temptation Island Vip. Una notizia che aveva scosso il mondo dello spettacolo, raccogliendo reazioni quasi ovunque negative. Personaggio controverso, con opinioni estreme e modi di ostentarle molto rudi e grevi, ha fatto successo sui social, soprattutto su Facebook, dove pubblica i video dei suoi comizi tra politica e società direttamente dalla ...