«Tanto calcio | zero sbattimenti» | on air nuova campagna Sky per NOW TV

Rai senza diritti tv Champions : «Abbiamo Tanto calcio e non solo». : Con l'ultima sentenza, venuta oggi da Milano, la Rai deve rinunciare alle partite della Champions per i prossimi due anni: è stato infatti respinto il suo ricorso in materia contro Sky e Mediaset, chiudendo una vicenda iniziata con la precedente direzione Rai. Uno stop che sembra essere stato incassato senza troppi patemi a viale...

Calciomercato Napoli - il punto sulle uscite : inTanto Giuntoli ha in pugno un talento : Tanto lavoro per il Napoli nelle prossime due settimane. I partenopei potrebbero chiudere ancora qualche colpo, ma prima c’è da pensare alle uscite. E’ quanto sta facendo Giuntoli. Con l’imminente arrivo di Hirving Lozano, sono in troppi là davanti. Callejon rimarrà per la sua duttilità. Verdi è destinato ad una tra Sampdoria e Torino, con il club di Cairo in vantaggio. Insigne non dovrebbe muoversi. Restano Milik e ...

Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Correa - con l’Atletico Madrid è una partita a scacchi : e inTanto Andrè Silva… : Il Milan punta ancora con decisione su Angel Correa: si aspettano gli ultimi giorni di mercato per abbassare le pretese dell’Atletico Madrid. intanto si cerca una sistemazione per Andrè Silva Dopo aver chiuso il colpo Rafael Leao, il Milan è in cerca dell’ultima pedina per sistemare l’attacco e, probabilmente, chiudere la rosa da consegnare a Marco Giampaolo in vista dell’inizio della prossima Serie A. Il club ...

Il Giornale : Il calcio olandese corre più veloce del resto del mondo. Non solTanto in campo : Sul Giornale la grande rivoluzione del calcio che arriva ancora una volta dall’Olanda. Sull’onda del grande successo delle donne ai mondiali, nelle quali la nazionale è arrivata in finale contro gli Usa, i dirigenti dell’Ajax hanno ufficializzato l’equiparazione contrattuale fra uomini e donne. Questo, oltre ad un equo salario, comporterà un adeguamento dei diritti anche per le donne che potranno usufruire di ...

Calciomercato Juventus : Higuain - Kean - Mandzukic - ne resterà solTanto uno : Il nodo centravanti tiene banco per il Calciomercato della Juventus. Moise Kean, Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic si giocano un solo posto. Sarri su questo ha le idee molto chiare, vuole due “9” di ruolo, non di più e visto che continua il corteggiamento per Mauro Icardi al momento la rosa ne conta due di troppo. Il Pipita, osannato dai tifosi, è il primo della lista dei cedibili. Il suo contratto è troppo oneroso e la Roma spinge forte ormai ...

Calciomercato Milan - Maldini e Boban irritati con gli agenti di Bennacer : inTanto spunta un difensore : Calciomercato Milan – Il Milan continua a cercare rinforzi sul mercato. Maldini e Boban sono al lavoro per regalare a Marco Giampaolo il regista che l’allenatore desidera. Il nome è sempre quello di Bennacer. L’accordo con l’Empoli è totale: 16 milioni più 2 di bonus, ma la firma slitta da più di una settimana. Il motivo? Gli agenti del calciatore. In toscana, il centrocampista algerino, impegnato in Coppa ...

Calciomercato Roma – Pressing sull’Atalanta per Mancini - inTanto El Shaarawy accetta l’offerta dello Shanghai : Il club giallorosso continua a lavorare per Gianluca Mancini, mentre El Shaarawy ha accettato l’offerta dello Shanghai Shenhua Continua il Pressing della Roma nei confronti dell’Atalanta, l’obiettivo è Gianluca Mancini: profilo scelto dal club giallorosso per rinforzare il proprio reparto difensivo. La società del presidente Pallotta ha messo sul piatto 22 milioni di euro più 3 di bonus, una proposta che non convince i ...

Calciomercato Juventus – Il Barcellona insidia il Manchester City per Cancelo : inTanto si lavora ai bonus per De Ligt : Il Barcellona prova a soffiare Cancelo al Manchester City: la Juventus intanto prova a limare gli ultimi dettagli relativi ai bonus per chiudere l’affare De Ligt Juventus sempre molto attiva sul mercato, non solo degli acquist. Messi da parte gli arrivi di Pellegrini, Rabiot e Buffon degli ultimi giorni, va sistemata anche qualche cessione. Il nome caldo è quello di Cancelo, richiesto dal Manchester City che cerca di abbassare i 60 milioni ...