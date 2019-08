Stromboli - sale livello d'allerta : si temono nuove eruzioni : sale il livello d'allerta per lo Stromboli dopo l'eruzione dell'altro ieri. Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano dal livello ...

Il vulcano Stromboli ora fa paura - sale livello d’allerta : si temono nuove eruzioni : Il livello di allerta per il vulcano Stromboli è salito da quello giallo ad arancione. Lo ha deciso il Dipartimento della Protezione Civile, che ha disposto l’attivazione della fase operativa di pre-allarme, secondo quanto previsto dal Piano nazionale di emergenza per l’isola.Continua a leggere

