Stromboli | nuove esplosioni e colate di lava | Protezione Civile alza il livello d’allarme

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019) Non si ferma l’attività vulcanica dellodopo la potente eruzione che ha scosso l’isola dell’arcipelago siciliano delle Eolie mercoledì scorso. Nella notte è stata registrata una nuova sequenza diintorno alle 22.45 seguita poi da una colata lavica che, dal pendio ripido della Sciara del Fuoco, ha raggiunto all’alba la costa fino al mare, senza causare feriti o danni. Una pioggia di cenere e sabbia si è abbattuta invece sulle case del piccolo borgo di Ginostra, nella parte sud-occidentale dell’isola. Motivo per cui laha deciso di innre ildi allerta per il vulcano da giallo ad arancione, attivando la fase operativa di “preallarme”, come previsto dal Piano nazionale di emergenza per l’isola. “Il nostrodi attenzione è alto, non possiamo prevedere nulla per il futuro, neanche escludere possibili...

